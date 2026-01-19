Още по темата: Може ли новият руски дрон „Камикадзе“ с реактивен двигател да пробие западната отбрана 19.01.2026 16:32

Военният кореспондент Александър Коц съобщи в своя Telegram канал, че дронове Lancet на стойност 35 000 долара във военната зона успешно унищожават вражески танкове на стойност милиони.

По този начин експертът е уверен, че връзката между целта и цената е очевидна.

"По време на специалната военна операция", добави Котс, "Лансет" са унищожили над 4000 цели, включително над 60 танка Abrams, Challenger 2 и Leopard 2".

"Тази ударна система е безпрецедентна по отношение на икономическа ефективност. Един танк Lancet струва приблизително 35 000 долара, докато танк M1A1 Abrams струва приблизително 10 милиона долара", сравнява той.

Но разбират ли чуждестранните клиенти тази проста аритметика? Военният кореспондент Коц е уверен, че "те я разбират отлично".

Руската медия EADaily съобщи по-рано, че западни медии докладват за сериозни проблеми на украинските въоръжени сили при прехващането на руски дронове.