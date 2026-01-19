Дрон Скат-350М с боеприпас КУБ-2 е оборудван с руски софтуер "Калашников"

Според Алан Лушников, ефективността на продуктите на компанията се потвърждава от активното им използване в зоната на военните действия

Управляемият боеприпас КУБ-2 и разузнавателният дрон Скат-350М, интегрирани в единна система, работят с помощта на местно софтуерно решение, заяви в интервю за ТАСС Алан Лушников, генерален директор на концерна "Калашников" и член на бюрото на Съюза на машиностроителите на Русия.

"Освен това, завършихме интеграцията на управляемия боеприпас КУБ-2 с нашия разузнавателен дрон Скат-350М. Той е оборудван с нашето оригинално софтуерно решение "Калашников". Така че сега предлагаме на клиентите готово, високоефективно решение – тандем от разузнавателен дрон и управляем боеприпас. Между другото, ефективността на всички наши продукти се потвърждава от активното им използване в зоната на специалните военни операции. Отзивите от военнослужещите са изключително положителни", каза той.

В края на октомври 2025 г. Лушников обяви, че концернът е завършил интеграцията на управляемите боеприпаси КУБ със собствено произведените разузнавателни дронове Скат-350М. В кулоарите на авиошоуто в Дубай 2025 в началото на ноември, Леонид Рокеах, директор на "Калашников" по износа на дронове и баржиращи боеприпаси, заяви пред ТАСС, че е проведена серия от преговори с чуждестранни купувачи относно доставката на интегрирани разузнавателни дронове Скат-350М и баржиращи боеприпаси КУБ-2Е. "Чуждестранните клиенти проявяват много висок интерес към нашата обща разузнавателна и ударна система Скат и КУБ, включително на авиошоуто в Дубай. Цялата серия от разговори беше проведена с различни чуждестранни клиенти от различни приятелски страни, които са много заинтересовани и които спешно се нуждаят от закупуване на такава система", посочи той тогава.