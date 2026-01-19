Може ли новият руски дрон „Камикадзе“ с реактивен двигател да пробие западната отбрана

Геран-5 използва компоненти, подобни на Shahed 136

Кадри на военните действия в Украйна потвърдиха, че руските въоръжени сили са започнали да използват нов тип дрона с реактивен двигател за еднократна употреба, която е била забелязана да удря и унищожава ракетна артилерийска установка от система HIMARS, доставена от САЩ, съобщава Military Watch Magazine.

Кадрите, публикувани от единицата, която управлява поддържащ разузнавателен дрон, запечатват момента, в който целта е засечена и координатите са предадени на реактивния камикадзе дрон, който се появява като бърза стреловидна конструкция, приближаваща се с висока скорост. Въпреки че Русия започна широко да използва еднократни дронове срещу украинските сили от септември 2022 г., когато първите дронове Shahed 136 бяха доставени от Иран, те използваха пропелери и поради това бяха по-ограничени в скоростта си, което ги правеше по-уязвими за сваляне и им позволяваше да доставят по-малко кинетична енергия при удара.

Новият самолет, видян в най-новите кадри, не беше първият реактивен дрон за еднократна употреба, експлоатиран от руските сили в театъра на военните действия, като иранският Shahed 238 е бил първоначално използван за удари по цели в Украйна през януари 2024 г. Самолетът беше представен за първи път през ноември миналата година, като се смята, че неговото разработване в Иран е било до голяма степен повлияно от необходимостта да се отговори на руското търсене. Липсата на широко разпространено използване на Shahed 238 обаче показва, че той не е бил предпочитан от руските сили, вероятно поради ограничената си рентабилност в сравнение с много по-евтиния Shahed 136. По-новият дрон за еднократна употреба, който се вижда в най-новите кадри, има отличителен външен вид, с крило с обратна стреловидност, малък реактивен двигател и система за насочване, съвместима с FPV операции, и има висока степен на отзивчивост, което му позволява да преследва движещи се цели. Очаква се тези възможности да го направят много скъп.

Новият самолет, видян в последните кадри, може да е Геран-5, който използва по-конвенционална аеродинамична конфигурация от Shahed 136 и комбинира капацитет на бойна глава от 90 килограма с обхват от 1000 километра. Геран-5 има тръбоподобен фюзелаж с централно монтирано право крило и права хоризонтална опашка, което го отличава от серията Shahed и го прави подобен на иранския дрон Karrar. Съществува значителна вероятност самолетът да е разработен съвместно от двете страни. Украинските разузнавателни доклади твърдят, че с изключение на двигателя си, Геран-5 използва компоненти, подобни на Shahed 136, което показва, че може да не е най-новият самолет, забелязан да атакува пусковата установка HIMARS, която според информациите има много по-напреднали възможности за насочване.

Новите дронове с реактивен двигател за еднократна употреба се очаква да запълнят ниша в руския арсенал между по-евтините управляеми ракетни артилерийски системи и дроновете Shahed 136, и по-скъпите крилати и балистични ракети. Вероятно те ще бъдат закупени в малки количества в сравнение с Shahed 136 и ще бъдат запазени за употреба срещу по-ценни цели. Скоростта, наблюдавана в кадри, показва, че дрона може да бъде разгърнат бързо след откриване на целта, което намалява способността на украинските части да реагират. Това е особено важно при набелязване на мобилни системи като пускови установки HIMARS или S-300, които могат бързо да се преразгърнат, за да затруднят набелязването. Тъй като въздушните сили на НАТО се борят да пресекат дори ограничен брой много по-бавни дронове за еднократна употреба, когато те преминават от украинското въздушно пространство, новите летателни апарати могат да представляват значително по-големи предизвикателства за отбраната на Западния блок.