Мащабно производство: как Русия планира да прави по 1000 дрона Shahed дневно

Цената е основно предимство за Shahed

Русия планира да удвои производството на своите ирански дронове за атака до 1000 на ден, заяви главнокомандващият украинските въоръжени сили Олександър Сирски, цитиран от Business Insider.

„Врагът планира да увеличи значително производството, за да използва до 1000 дрона на ден“, каза Сирски за тези дронове.

Сирски даде точна оценка на настоящото производство на Shahed в Русия, като заяви, че Москва вече може да произвежда 404 дрона Shahed „от различни типове“ на ден.

Тези руски дронове с делта крило са моделирани по подобие на иранските муниции за бавно летене. Москва произвежда свои собствени версии, наречени „Геран”, както и по-евтини примамки, наречени „Гергер”.

Русия обикновено използва комбинация от ударни дронове и примамки, когато провежда удари с голям обсег в Украйна, и може да изпрати стотици за една нощ.

Сирски не посочи дали дневната продукция на Shahed в Русия включва „Гергер”, нито разкри точните цифри за производството на всеки тип дронове Shahed. „Геран”-1 и „Геран”-2, дронове с пропелер, които могат да летят с до 115 мили в час, са по-разпространени от по-бързия „Геран”-3 с реактивен двигател.

Напред към 1000 Shahed

Изстрелването на 1000 дрона от типа Shahed на ден би било огромно увеличение на атакуващата способност на Русия. Москва обикновено разгръща 5000 до 6000 Shahed на месец срещу Украйна, като половината до четири пети от тях обикновено са ударни варианти.

Според анализ на Института за наука и международна сигурност, през декември 2025 г. Русия е изстреляла средно 166 дрона Shahed на ден. Известно е обаче, че понякога тя спира или намалява интензивността на ударите си, за да натрупа запаси за по-късна употреба в една голяма вълна.

Цената е основно предимство за Shahed. Стойността на всеки от тях се оценява на между 20 000 и 70 000 долара, което го прави по-евтин и по-лесен за производство от конвенционалната ракета и предоставя на Русия начин да увеличи по-устойчиво своята ударна способност.

Украйна, която разполага с ограничени ресурси, отговори, като потърси по-евтини допълнения за своята система за противовъздушна отбрана, включително все по-честото използване на малки дронове за прехват.

Въпреки това, месечното използване на дронове от типа Shahed от Русия остава до голяма степен непроменено през последните шест месеца. Междувременно Москва експериментира с оръжията за бавно летене, като ги оборудва с въздушно-въздушни ракети или камери, насочени назад.

Публичната оценка на Сирски идва и след като украинският президент Володимир Зеленски предупреди в петък, че страната му е на път да изчерпи боеприпасите за системите за противовъздушна отбрана, доставени от Запада.

Зеленски заяви, че Украйна току-що е осигурила попълване на запасите от тези боеприпаси, но преди това е разполагала с „няколко системи без ракети“.

„Днес мога да кажа това открито, защото днес разполагам с тези ракети“, заяви той.

Що се отнася до другите дронове, използвани във войната, Сирски заяви, че Русия и Украйна сега са на равни позиции по отношение на количеството на производството. И Киев, и Москва спорадично са претендирали за предимство на този фронт през последните години.