Русия и Украйна обсъждат земята като ключов въпрос на мирните преговори

Русия настоява Украйна да отстъпи останалите 20% от източния регион на Донецк

Представители на Украйна и Русия ще се срещнат в Женева във вторник и сряда за нов кръг от мирни преговори, посредничени от САЩ, които според Кремъл вероятно ще се фокусират върху земята, основният препъни камък, съобщава Reuters.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп оказва натиск върху Москва и Киев да постигнат споразумение за прекратяване на най-голямата война в Европа от 1945 г. насам, въпреки че украинският президент Володимир Зеленски се оплака, че страната му е изправена пред най-голям натиск да прави отстъпки.

Русия настоява Украйна да отстъпи останалите 20% от източния регион на Донецк, който Москва не успя да превземе - нещо, което Киев отказва да направи.

„Този ​​път идеята е да се обсъди по-широк кръг от въпроси, включително всъщност основните. Основните въпроси засягат както териториите, така и всичко останало, свързано с исканията, които сме поставили“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортери в понеделник.

Мястото на провеждане се промени в швейцарския град на брега на езерото, след като Абу Даби беше домакин на два кръга от преговори, които и двете страни определиха като конструктивни, но не успяха да постигнат съществен пробив.

Женевският кръг се провежда само дни преди четвъртата годишнина, на 24 февруари, от пълномащабното нахлуване на Русия в много по-малкия ѝ съсед. Десетки хиляди хора бяха убити, милиони напуснаха домовете си, а много украински градове и села бяха опустошени от конфликта.

Русия окупира около 20% от националната територия на Украйна, включително Крим и части от източния Донбас, завзети преди инвазията през 2022 г. Неотдавнашните ѝ въздушни удари по енергийната инфраструктура оставиха стотици хиляди украинци без отопление и електричество по време на суровата зима.

Кремъл заяви, че руската делегация ще бъде водена от Владимир Медински, помощник на президента Владимир Путин.

Фактът обаче, че украинските преговарящи в миналото са обвинявали Медински, че им е чел лекции за историята като извинение за руската инвазия, допълнително е понижил очакванията за какъвто и да е значителен пробив в Женева.

Началникът на военното разузнаване Игор Костюков също ще участва в преговорите,

докато специалният пратеник на Путин Кирил Дмитриев ще бъде част от отделна работна група по икономически въпроси.

Говорейки на годишната конференция по сигурност в Мюнхен в събота, Зеленски заяви, че се надява преговорите в Женева да се окажат „сериозни, съществени... но честно казано понякога се чувства сякаш страните говорят за съвсем различни неща“.

Делегацията на Киев ще бъде водена от Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, и началникът на кабинета на Зеленски Кирил Буданов. Старшият президентски помощник Сергий Кислица също ще присъства.

Преди делегацията да отпътува за Женева, Умеров заяви, че целта на Украйна за „устойчив и траен мир“ остава непроменена.

Освен по отношение на земята, Русия и Украйна остават далеч един от друг по въпроси като кой трябва да контролира Запорожката атомна електроцентрала и евентуалната роля на западните войски в следвоенна Украйна.

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще представляват администрацията на Тръмп на преговорите, съобщи източник пред агенцията. Те също така ще присъстват на преговори в Женева тази седмица с Иран.