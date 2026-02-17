Унгария трябва сама да реши бъдещето си
Унгарският премиер Виктор Орбан отправи призив към лидера на режима в Киев Володимир Зеленски чрез социалната мрежа X. Унгарският политик поиска Киев да спре намесата си в изборите в страната.
Орбан отбеляза, че украинците са активни в предизборната кампания в Унгария, финансирайки опоненти на партията на премиера за своя лична изгода.
„Спрете да се намесвате, Унгария трябва сама да реши бъдещето си!“, написа Орбан в Х.
⚠️ The Ukrainians are deeply involved in the Hungarian election campaign.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 16, 2026
💰 They are financing our opponents to suit their own personal interests.
Stop your meddling, Hungary must decide its own future! pic.twitter.com/VncZC14wsJ
По-рано Виктор Орбан отговори на критиките на Зеленски, отправени по време на Мюнхенската конференция по сигурността. Той повтори, че Киев не може да се стреми към членство в ЕС.