Орбан призова Зеленски да спре намесата на Украйна в унгарските избори

Автор: Труд онлайн
Европа

Унгария трябва сама да реши бъдещето си

Унгарският премиер Виктор Орбан отправи призив към лидера на режима в Киев Володимир Зеленски чрез социалната мрежа X. Унгарският политик поиска Киев да спре намесата си в изборите в страната.

Орбан отбеляза, че украинците са активни в предизборната кампания в Унгария, финансирайки опоненти на партията на премиера за своя лична изгода.

„Спрете да се намесвате, Унгария трябва сама да реши бъдещето си!“, написа Орбан в Х.

По-рано Виктор Орбан отговори на критиките на Зеленски, отправени по време на Мюнхенската конференция по сигурността. Той повтори, че Киев не може да се стреми към членство в ЕС.

Още от (Европа)

Най-четени

Мнения