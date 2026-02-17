Откриха мъртва в хотелска стая продуцентката на шпионската драма „Техеран“

Дана Идън, визионерът и продуцент на световноизвестния израелски сериал „Техеран“, е открита мъртва в хотелска стая в Гърция. 52-годишната създателка на хитовата шпионска драма е била в Атина за снимките на четвъртия сезон на продукцията на Apple TV+.

По информация от гръцките власти тялото ѝ е намерено от брат ѝ, който се разтревожил, след като тя спряла да отговаря на съобщенията му. Полицията е започнала разследване, а предстои и аутопсия. На този етап няма данни за следи от насилие.

Заради тематиката на сериала — сблъсък между Мосад и Иран — в социалните мрежи бързо се появиха спекулации за възможно покушение.

От компанията Dana & Shula Productions категорично отхвърлиха подобни твърдения, подчертавайки, че „всякакви предположения за престъпна или националистическа следа са напълно неоснователни“ и призоваха медиите да не разпространяват слухове в момент на тежка загуба за семейството.

„Техеран“ спечели награда „Еми“ през 2021 г. за най-добър драматичен сериал и привлече имена като Глен Клоуз и Хю Лори.

Гърция е предпочитана локация за снимки, тъй като Атина визуално наподобява Техеран — място, до което израелски екипи нямат достъп.

Сюжетът проследява агентка на Мосад, внедрена в иранската ядрена програма — история, която превърна Дана Идън в едно от най-уважаваните имена в съвременната телевизионна индустрия.