6 държави от ЕС се отделиха от останалите и създадоха Е6

6 държави от ЕС, водени от Германия и Франция, се отделиха в отделна група от останалите. Е6 обединява шестте най-големи икономики на ЕС, които включват още Италия, Нидерландия, Полша и Испания.

Френско-германският натиск за консолидиране на най-големите икономики в ЕС е „временна инициатива“, която в крайна сметка може да донесе полза на всички 27 държави от блока, заяви президентът на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис. Еврогрупата е неформален орган, който обединява министри от страните от еврозоната, за да обсъждат въпроси, свързани с еврото.

Кириакос Пиеракакис, който председателства редовната неформална среща на министри от 21 държави в еврозоната, каза пред репортери, че германският вицеканцлер Ларс Клингбайл е уверил колегите си от Еврогрупата, че форумът E6 ще остане „прозрачен“ и няма да оспорва други министерски формати.

„Вицекалцлерът ни обясни как това е неформален и временен формат, предназначен да улесни сближаването по ключови приоритети, които вече се обсъждат на ниво ЕС“, каза Пиеракакис.

На неформалната среща на върха на лидерите на ЕС миналата седмица, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и френският президент Еманюел Макрон многократно изтъкнаха възможността за „Европа на две скорости“, ако през следващите месеци не се постигне напредък в интеграцията на пазара в целия ЕС, пише "Обективно".

Официални лица, запознати със срещата, не можаха да потвърдят, че Клингбайл изрично е казал, че форматът на E6 ще бъде временен, съобщи Euractiv. Въпреки това те отбелязаха, че германският министър е подчертал, че форматът няма да се конкурира с Еврогрупата или по-широкият формат „Екофин“ на всички 27 финансови министри на ЕС.

Кириакос Пиеракакис от Гърция, който замени ирландеца Паскал Донохоу като председател на Еврогрупата през декември, добави, че форматът E6 е „потенциално положителен“, тъй като може да „катализира сближаване“ между другите държави членки на блока.

Неговите изказвания дойдоха часове след като E6, която проведе втората си среща непосредствено преди събирането на Еврогрупата в понеделник, обяви в изявление, че са „обединили сили“ за интегриране на капиталовите си пазари и укрепване на веригите си за доставки на стратегически критични минерали.

Следващата среща на E6 ще се проведе в рамките на срещата на финансовите министри на ЕС на 9-10 март в Брюксел, заяви групата на шестте Е6, като добави, че ще се съсредоточи върху отбраната и международната роля на еврото.

Френският министър на финансите Ролан Лескюр уточни пред репортери, че E6 ще бъде „пейсмейкърът“ в усилията на ЕС за повишаване на конкурентоспособността, укрепване на устойчивостта на веригата за доставки и намаляване на регулациите.

„Европа е много добра в това да се движи добре“, каза Лескур и добави: „Трябва също така да я направим по-добра в това да се движи по-бързо и точно такива действия ще предприемем.“

Някои по-малки държави-членки обаче изразиха загриженост относно новия формат Е6.

„Много бих предпочел да видя структура, в която държавите се обединяват по въпроси, по които споделят общо мнение, вместо влизането в клуба да се основава единствено на размера“, каза ирландският министър на финансите Саймън Харис.