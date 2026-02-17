Адаптирано мляко в Гърция: Защо цените са до три пъти по-високи от останалата Европа

Стоки от първа необходимост, като месо, кафе и плодове, също са отбелязали големи увеличения

Родителите в Гърция са изправени пред рязко увеличение на цените на адаптираното мляко, като някои продукти сега струват до три пъти повече, отколкото в други европейски страни. Този скок е част от по-широка тенденция на нарастващи разходи, която натоварва домакинствата в цялата страна, пише To Vima.

Последни данни показват, че цената на адаптираното мляко в Гърция се е повишила драстично през последната година. Цената на млякото на прах сега е с 32% до 213% по-висока в сравнение с други европейски страни.

Няколко популярни марки бебешки адаптирани млека отбелязаха значително увеличение на цените между 2025 и 2026 г.

Покачващите се цени са част от по-широка инфлационна тенденция в Гърция, където много стоки от първа необходимост са претърпели значително покачване на цените. Последните статистически данни на Гръцкия статистически орган (ELSTAT) показват, че годишният темп на инфлация в Гърция е бил 2,5% през януари 2026 г., което е едва доловим спад от 2,6% през декември 2025 г. Въпреки че инфлацията едва се е забавила, цените на храните и адаптираното мляко продължават да се покачват, което се отразява на домакинските бюджети.

Други стоки от първа необходимост, като месо, кафе и плодове, също са отбелязали големи увеличения. Телешкото месо например е поскъпнало с 25,4% на годишна база, докато шоколадовите изделия и кафето са поскъпнали съответно с 20,3% и 17,7%. Тези покачвания на цените подчертават нарастващо икономическо предизвикателство за страната, като стоките от първа необходимост стават все по-трудни за много домакинства.