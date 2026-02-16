Гърция подписа договори за лизинг със съвместното предприятие Chevron за офшорна енергия

Сеизмичните проучвания са планирани да започнат в края на тази година

В понеделник Гърция подписа договори за наем на четири офшорни зони край Крит и Пелопонес със съвместното предприятие на Chevron и Helleniq Energy, което беше обявено за предпочитан инвеститор през октомври.

Споразумението, подписано в имението Максимос, идва в момент, когато Атина се стреми към централна роля в зараждащата се енергийна архитектура в Европа и Източното Средиземноморие, подобна на американската.

С участието на двете най-големи американски петролни групи в гръцкия въглеводороден сектор, ExxonMobil и Chevron, и активното участие на страната в реинженеринга на потоците на природен газ през Вертикалния коридор, Гърция се позиционира като стратегически енергиен център в региона. Споразуменията обхващат морските концесии Южен Пелопонес, A2, Южен Крит I и Южен Крит II.

Според Kathimerini минималните гарантирани разходи за първата фаза, състояща се от двуизмерни сеизмични проучвания, надхвърлят 20 милиона евро. Втората фаза, включваща 3D проучвания, се оценява на 24 милиона евро, докато третата фаза на сондиране предвижда инвестиция от 100 милиона евро.

Сеизмичните проучвания са планирани да започнат в края на тази година, като Chevron ще наеме кораб, който ще покрие 47 000 квадратни километра.