Вучич: Няма да има мир в Източна Европа скоро, срещу Сърбия се изграждат съюзи за бъдеща голяма война

Сърбия трябва да се опита да запази мира

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Европа и светът са на кръстопът между войната и мира и оцени, че скоро няма да има мир нито в Източна Европа, нито в Близкия изток, като подчерта, че Сърбия избира пътя, който ще поеме на срещата на върха, пише белградският „Политика”.

В обръщение към церемонията по връчването на отличия по случай Срещата - Деня на сръбската държавност, Вучич заяви, че светът и Европа днес са в повратна точка и на кръстопътя на индустриални и технологични революции, които, от една страна, вдъхват надежда, че ще живеем по-лесно и по-добре, а от друга, ни заплашват с пълно изчезване.

„И малцина обичат да чуват подобни неща, малцина обичат да говорят за това предварително, дори когато можем да видим напълно лесно и просто какво ще се случи. Обичаме да си затваряме очите, обичаме да се преструваме, че не разбираме и не виждаме с какво сме заобиколени и какво ще се случи. Няма да има мир в Източна Европа скоро, няма да има подписани мирни договори между Украйна и Русия през следващите месеци, не през дните и седмиците, а през следващите месеци“, каза Вучич.

Той добави, че няма да има мир в Азия или Близкия изток, където, както каза, две цивилизации и напълно различни мирогледи се изправят една срещу друга и се противопоставят една на друга.

„Опасявам се, че дори тези, които живеят в мир днес, се готвят за война по-бързо, отколкото за икономически и социален успех в бъдеще. Във всичко това ние, в съответствие с всички кръстопъти, през които преминахме, трябва да си извлечем поуки“, подчерта Вучич.

Вучич коментира, че Сърбия трябва да се опита да запази мира, че "трябва да сме готови да запазим страната и да се опитаме да намерим и разберем какъв е общият знаменател и какво трябва да направим, за да запазим страната".

Вучич подчерта, че в бъдеще Сърбия трябва да се опита да запази мира и припомни всички страдания на сърбите във войните през 20-ти век.

„Ето защо е важно и нашата приоритетна цел трябва да бъде да запазим демографския капацитет, да запазим живота на Сърбия, да запазим мира“, каза Вучич.

Като второ послание към гражданите, президентът заяви, че Сърбия ще бъде подложен на по-силен и по-голям натиск от всякога и подчерта, че "съюзите, които се формират, са предназначени да действат активно срещу нас и че трябва да сме готови да запазим страната."

„Съюзите, които правят срещу нас, не са създадени, за да бъдат втората, третата или петата новина в нашите новинарски емисии. Тези съюзи са създадени, за да действат активно срещу нас“, каза Вучич.

Той добави, че тези съюзи се сформират, така че когато избухне голяма война, да има сили, които имат капацитета да окупират страната ни.

„Съответно, трябва да сме подготвени, трябва да укрепим всичките си икономически капацитети, да укрепим институциите си, да укрепим армията си и да сме готови да защитаваме страната и да побеждаваме“, подчерта Вучич.