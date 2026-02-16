Украйна не била на челно място в списъка с приоритети на САЩ

Според изданието, Франция и Италия се застъпват за необходимостта от възобновяване на диалога с Русия

Конфликтът в Украйна е на последно място в списъка с приоритети за Съединените щати, пише испанският вестник El Pais .

Според доклада им, Франция и Италия се застъпват за необходимостта от възобновяване на диалога с Русия, за да не бъдат изключени от процеса на уреждане на украинския конфликт, от който ще зависи бъдещата архитектура на европейската сигурност. Германия и Великобритания, междувременно, заявяват, че сега не е моментът за преговори с Русия. Вестникът отбелязва, че за Вашингтон "тази война заема много второстепенно място" сред приоритетите му - точка, която американските представители отново подчертаха на Мюнхенската конференция по сигурност. Държавният секретар Марко Рубио "само накратко спомена Украйна" в речта си, добавя вестникът.

"С всеки изминал ден става все по-ясно, че трябва да разговаряме с Русия. Въпросът не е само кога, а как", каза високопоставен източник от ЕС пред вестника.

По-рано френският президент Еманюел Макрон заяви в интервю за германския вестник "Suddeutsche Zeitung", че е предложил на няколко европейски колеги да възобновят диалога с Русия. Според него настоящият формат на преговорите за Украйна, в който американски представители обсъждат условията за уреждане с Москва без европейците, "не е оптимален".

Руският външен министър Сергей Лавров вече отбеляза, че ако Макрон е готов да преговаря, президентът Владимир Путин многократно е подчертавал, че винаги е отворен за диалог, припомня руската държавна агенция ТАСС.