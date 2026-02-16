Германия и Франция започват "стратегически преговори" за сътрудничество в областта на ядреното възпиране

Говорителят на канцлера уточни, че тези двустранни дискусии не са насочени към замяна на американския ядрен чадър в Германия

Германия и Франция са започнали "стратегически разговори" за евентуално сътрудничество в областта на ядреното възпиране, заяви говорител на немското правителството в понеделник.

"За нас ситуацията е такава, че с оглед на световната политическа обстановка, федералното правителство незабавно признава необходимостта от ядрено възпиране и иска да укрепи европейския стълб и води стратегически разговори с Франция за тази цел", каза Себастиан Хиле пред журналисти в Берлин.

"Целта на разговорите е да се проучи как може да се постигне по-тясно сътрудничество в областта на ядреното възпиране. Преговорите все още са в ранен етап и е ясно, че не се очакват бързи резултати", добави той, цитиран от Anadolu Agency.

Хиле подчерта, че двустранните дискусии не са насочени към замяна на американския ядрен чадър в Германия.

"Не става въпрос за замяна на защитния щит на САЩ, а по-скоро за неговото допълване и укрепване. САЩ играят централна роля в ядреното възпиране на НАТО. Такъв е случаят сега и трябва да остане такъв и в бъдеще. Германското правителство е твърдо ангажирано с тази позиция", каза той.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви в петък, че води разговори с френския президент Еманюел Макрон за ядрено възпиране на фона на нарастващите опасения относно ангажиментите на САЩ в областта на сигурността към Европа.

"Проведох поверителни разговори с френския президент относно европейското ядрено възпиране", каза Мерц при откриването на 62-рата Мюнхенска конференция по сигурността.

Преди това той заяви, че е отворен към това Франция да разшири ядрения си потенциал за възпиране в Европа. Германия, която не може да се сдобие със собствени атомни оръжия поради договорни задължения, традиционно разчита на ядрения чадър на САЩ чрез участието си в НАТО.