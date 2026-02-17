България на челни позиции за най-много загинали при катастрофи в ЕС

Въпреки че България остава сред държавите с най-високи нива на смъртност по пътищата, се счита, че властите в София са на прав път

Румъния има най-високия процент на смъртност по пътищата в Европейския съюз, със 78 смъртни случая на милион жители през 2024 г., според доклад на Европейската комисия за напредъка към целта за намаляване наполовина на броя на смъртните случаи и тежко наранените по пътищата до 2030 г.

На второ място в негативната класация е България, със 74 смъртни случая на милион жители, като повечето фатални инциденти се случват в селските райони, пише румънският вестник "Адевърул".

В противоположния край на класацията, Швеция остава страната с най-безопасните пътища в ЕС, като според данни на Европейския съюз броят на смъртните случаи е едва 20 на милион жители.

Бавен напредък на европейско ниво

На ниво Европейски съюз 19 940 души са загубили живота си при пътнотранспортни произшествия през 2024 г., което представлява намаление с 12% в сравнение с 2019 г. Темпото обаче е под необходимата цел: за постигане на целите за 2030 г. ще е необходимо годишно намаление от 4,6%, се подчертава в доклада.

Въпреки че България остава сред държавите с най-високи нива на смъртност по пътищата, се счита, че властите в София са на прав път: броят на смъртните случаи е намалял с 24% в сравнение с 2019 г., а мерките в националната стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021–2024 г.) започват да дават резултати.

Финансирането, основната пречка

Докладът на Европейската комисия посочва няколко основни пречки, забавящи напредъка:

- ограничения във финансирането, които забавят превантивните кампании;

- липса на инвестиции в планове за градска мобилност и безопасна инфраструктура за уязвимите потребители (пешеходци, велосипедисти);

- забавяния в одитите и инспекциите за безопасност на движението по пътищата.

- икономическото въздействие остава значително: пътнотранспортните произшествия струват на ЕС почти 2% от БВП, показват официални данни.

Румъния, в процедура за нарушение

В този контекст Румъния и Франция бяха предупредени от Европейската комисия за неправилно транспониране на правилата на ЕС относно безопасността на пътната инфраструктура. Изпълнителният орган на ЕС започна производство за нарушение поради неспазване на Директива 2008/96/ЕО, която изисква интегриране на безопасността на уязвимите участници във всички етапи на пътните проекти – от първоначалната оценка до периодичните инспекции.

Директивата предвижда, наред с други неща, идентифициране и третиране на опасни участъци чрез задълбочени проверки и коригиращи мерки, както и нови изисквания за четливостта на пътните знаци и маркировка, включително за съвместимост със съвременните системи за подпомагане на превозните средства.