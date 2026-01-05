МВР маха 62-ма загинали при катастрофи от статистиката за 2025 г.

Властта се стресна, но не успя да намали жертвите, сочи Институтът по пътна безопасност

Пълен провал на мерките на депутати и министри

България продължава да е на 1-во място в ЕС по убити по пътищата

Публикуваната от МВР статистика показва, че през 2025 година от отчет са заличени 62-ма загинали при пътно-транспортни произшествия (ПТП). Това представлява около 12% от всички отчетени 518 загинали през годината. За сравнение - през 2024 година “Пътна полиция” е заличила от статистиката 48 души, или приблизително 9,1% от общо 526 загинали. Данните обявиха вчера от Института по пътна безопасност и според експертите продължават статистическите манипулации, измами и демагогия, за да се прикрие истината за риска да загинеш при катастрофа в България.

“Говорим за статистически победи на МВР, според които за последните две години загиналите по пътищата в България са паднали чувствително под 500 души годишно. А това не така - и през 2024 и през изминалата 2025 г. страната ни продължава да е на първите места по загинали в Европейския съюз”, поясни шефът на института инж. Богдан Милчев пред “Труд news”. Той припомни, че през цялата 2025 г. и особено след март, когато загина 12-годишната Сияна при катастрофа с ТИР на пътя между плевенските села Редомирци и Телиш, властта се стресна. Парламентът гласува над 100 поправки в Закона за движение по пътищата с двойно и тройно повишени глоби, продължиха да се приемат и завишени присъди в Наказателния кодекс, свързани със злополуки по пътищата. Наред с това Министерският съвет прие 43 извънредни мерки, а 36 пътни отсечки с концентрация на тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП) бяха обявени от Агенция “Пътна инфраструктура” за приоритетно обезопасяване.

“Всичко това не доведе до очаквания резултат от 20 на сто намаление на жертвите. На практика мерките се оказаха стратегия за печелене на политическо време”, смята още инж. Милчев. Според него много точно се вижда кога данните от статистиката на МВР се манипулират - през януари 2025 г., когато стъпва в длъжност вътрешният министър и катаджиите искат да му се докарат, и в края на годината, за да слязат под прага от 80 загинали на 1 милион жители от населението, тъй като през 2023 г. България бе на 1-во място в ЕС с 82-ма загинали на 1 милион жители. Освен това - до началото на ноември статистиката на МВР отчита 370 загинали - абсолютно същия брой, какъвто е за 2024 година. В този момент депутати от Народното събрание започват да обвиняват правителството, затова само в рамките на два месеца са заличени 21 загинали (виж таблицата).

Забележка: Окончателни данни за загиналите на МВР за 2025 г. трябва да бъдат отчетени след 31 януари, когато е минал 1 месец от последната катастрофа за годината. Неокончателните към 31 декември сочат 456 загинали. Като давим снетите от отчет 62-ма души, общият брой на загиналите през годината става 518.

“В минали години пак бяха изключвани от 10 до 12-13 случая на година заради здравословни проблеми. Един шофьор получава инфаркт или инсулт по време на движение и почива, а автомобилът му спира в стълб. Много ясно, че няма да го включат в статистиката за ПТП, защото травмите му и причината за смъртта му не са в резултат на автомобилна катастрофата. Но защо ще изключват от статистиката на КАТ случай, при който извършителят е подгонен от полицейски патрул, качи се на тротоара, прегази и убие двама пешеходци? Те са загинали при ПТП, води се следствено дело за ПТП, съдят шофьора, че е предизвикал ПТП”, пояснява шефът на института.

“Премиерът в оставка Росен Желязков много добре знае за тези статистически номера на МВР, запознали сме го и официално и в лични разговори. Знае също, че когато нямаме реалния брой на загиналите и ранените, става по-трудно да бъдат приети адекватни решения. Защото най-лесно е да се насочи цялата репресия и пропаганда срещу шофьорите и никой да не си мърда пръста да строи, ремонтира и обезопасява пътищата”, убеден е инж. Милчев.