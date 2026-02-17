Трагедия в сърцето на Неапол: Пожар изпепели историческия театър „Саназаро“ (ВИДЕО)

Опустошителен пожар унищожи историческия Театър „Саназаро“ в центъра на Неапол, съобщиха местните власти, цитирани от АНСА. Огънят е нанесъл катастрофални щети, като от сградата е останала основно външната конструкция.

Командирът на пожарната Джузепе Падуано заяви, че театърът е практически напълно унищожен, а на място все още има тлеещи огнища. Причината за пожара засега остава неизвестна.

⚡Fire in the heart of #Naples: the #Sannazaro Theatre in flames. At dawn today, a massive fire broke out on Via Chiaia. Among the residential buildings in the area, the flames engulfed part of the theatre, which was inaugurated in the mid-1800s. Laura Sansone — granddaughter of… pic.twitter.com/oY0Qaew2xP — News.Az (@news_az) February 17, 2026

Пламъците са застрашили и съседни жилищни сгради, откъдето са евакуирани около 60 души. Осем души са били прегледани заради вдишване на дим, като четирима са откарани в болница.

Кметът на града Гаетано Манфреди заяви, че културната загуба е огромна, но увери, че театърът ще бъде възстановен. Той е разговарял с министъра на културата и регионалните власти, които са поели ангажимент държавата да се включи във възстановяването.

Открит през 1847 г., театърът е една от емблемите на културния живот на Неапол и символ на местната сцена.