Точно както на iPhone, можете да направите "джейлбрейк" на F-35, твърдят от нидерландското МО

Софтуерът на изтребителя F-35 да се модифицира точно "като iPhone", за да се интегрират европейски оръжия

Временно изпълняващият длъжността държавен секретар на Нидерландия по отбраната Гийс Туинман заяви в понеделник, че "точно както iPhone", американският изтребител F-35 може да бъде подложен на технически "джейлбрейк", който би позволил софтуерът да бъде модифициран, за да се премахнат ограниченията на САЩ и по-бързо да се интегрират европейски оръжия.

В интервю за нидерланската радиостанция BNR, Туинман посочи, че точно както смартфон, самолет F-35 може да бъде "джейлбрейкнат", за да се премахнат ограниченията, наложени от американския софтуер, което би позволило по-бързото му оборудване с европейски ракети, предава Agerpres.

"Ще ви кажа нещо, което никога не бива да казвам, но все пак ще го кажа: Точно както на iPhone, можете да направите джейлбрейк на F-35", каза той. Английският термин "jailbreak" се отнася до модифициране на компютърни системи, за да се премахнат ограниченията на производителя и да се разшири функционалността.

Технически "джейлбрейк" (jailbreak) е процесът на използване на уязвимости (exploits) в софтуера или хардуера на електронно устройство за премахване на ограниченията, наложени от производителя. Най-често терминът се свързва с iOS (iPhone/iPad), но се прилага и за игрови конзоли (напр. PlayStation), умни часовници и дори софтуер за изкуствен интелект.

Гийс Туинман, който ще се оттегли от поста следващия понеделник, когато новото холандско правителство встъпи в длъжност, заяви, че интегрирането на европейски оръжия във F-35 - самолети, които също са част от Кралските холандски военновъздушни сили - е твърде бавно поради контрола на САЩ върху софтуера на самолета.

Нидерландия участва в разработването на F-35 и инвестира в програмата. Забележките на Туинман бяха подхванати от отбранителната преса в Съединените щати и разпространени в социалните медии, предизвиквайки критики заради тона и съдържанието на изявлението.

Патрик Болдър, експерт по отбрана в Центъра за стратегически изследвания в Хага и пенсиониран подполковник от ВВС, определи изявленията като "безразсъдни" и обясни пред BNR, че F-35 зависи от няколко системи под контрола на САЩ, включително логистични, следователно този проблем не се ограничава само до един софтуерен компонент.

Освен това той предупреди, че е рисковано да се създава напрежение в отношенията с доставчик, на когото Нидерландия разчита за военно оборудване, и припомни, че страната е участвала в разработването на F-35 и е била един от първите съюзници, които са го закупили от Вашингтон.

Болдър обаче подчерта, че основният проблем на дебата е реален: зависимостта на Европа от Съединените щати по въпросите на отбраната е висока и според него европейските партньори трябва да се стремят към по-голяма автономност и да настояват, за да могат да интегрират собствените си оръжейни системи в самолети като F-35.