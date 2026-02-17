Подземните газови хранилища в Европа са запълнени на 33,54%

Запасите от газ в холандските хранилища са паднали под 15%

Запасите от газ в подземните хранилища (ПГХ) в Холандия са паднали под 15%, което е исторически минимум за средата на февруари, според данни на Gas Infrastructure Europe.

Запасите от газ в подземните газохранилища в Холандия, която е един от лидерите в Европа по капацитет за съхранение, са спаднали до 14,91% към 15 февруари.

Другите водещи страни по отношение на капацитета за съхранение на газ също активно използват натрупаното си гориво. Подземните газови хранилища на Германия са запълнени само на 23,5%, на Австрия - на 39,5%, на Франция - на 24%, а на Италия - на 50,9%. Хранилищата на Словакия са запълнени на 33,3%, на Унгария - на 39%, на Чехия - на 36,9%, на Румъния - на 41,9%, на България - на 46,8%, на Белгия - на 24,7%, на Дания - на 30,3%, на Латвия - на 22,5%, а на Хърватия - на 15,2%.

Последният сезон на добив на газ от европейските подземни хранилища приключи на 28 март 2025 г., като остават 33,57% от резервите. В момента европейските подземни хранилища за газ са запълнени на 33,54% (16,15 процентни пункта по-ниско от средното за тази дата през последните пет години), в сравнение с 44,6% година по-рано. От началото на отоплителния сезон на 13 октомври страните от ЕС са изтеглили над 60 милиарда кубически метра газ от хранилищата. Нетните добиви надхвърлиха 54,5 милиарда кубически метра, или 99,9% от обемите, инжектирани през лятото.