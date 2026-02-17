Център на НАТО в Лапландия укрепва отбранителния капацитет в Арктика

Швеция командва, подкрепа от скандинавските страни

Многонационален команден център за Предните сухопътни сили (FLF) на НАТО ще бъде разположен в Рованиеми, столицата на Лапландия, обяви в понеделник финландският министър на отбраната Анти Хаканен.

"Това е стъпка напред в укрепването на капацитета за възпиране и отбрана на НАТО в Далечния север и Арктическия регион", каза Хаканен в изявление. Страната се присъедини към Северноатлантическия алианс през април 2023 г., след десетилетия военен неутралитет, вследствие на руската инвазия в Украйна, пише EFE, цитирана от Agerpres и Digi24.

Този команден център, с постоянен мандат, разположен близо до Северния полярен кръг, ще разполага с "няколко десетки" войници от различни съюзнически държави, а дейността му ще допринесе за подобряване на отбранителната готовност и оперативната съвместимост на съюзническите войски, според финландския министър.

"Дейностите на бойната група FLF във Финландия ще бъдат концентрирани в северната част на страната, главно в Рованиеми и Соданкюла. Като се имат предвид синергиите и капацитетът за подкрепа на дейностите, Рованиеми е най-доброто място за този команден център", каза Хаканен.

FLF във Финландия ще бъдат командвани от Швеция, последната страна, която се присъедини към Северноатлантическия алианс преди две години, а останалите скандинавски страни (Дания, Норвегия и Исландия), както и Великобритания и Франция, ще участват в тези сили. Военнослужещи от тези страни ще пътуват до Финландия за военни маневри заедно с финландските сили и "според изискванията на ситуацията със сигурността".

В случай на влошаване на ситуацията със сигурността в региона, присъствието на съюзнически войски може да бъде разширено до размера на бригада (между 3000 и 5000 войници). В допълнение към този нов команден център, Финландия има сухопътно подкомандване на НАТО за Северна Европа, разположено в град Микели, само на 100 километра от руската граница.