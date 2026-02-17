САЩ увеличават с 65% основния си флот от бомбардировачи с ядрено оръжие

Още по темата: Стратегически ход: САЩ транспортират мини реактор за първи път 16.02.2026 09:04

B-2 Spirit е в експлоатация в малък брой

Глобалното ударно командване на ВВС на САЩ обяви, че е готово да възстанови капацитета за ядрени оръжия за целия оперативен флот от бомбардировачи B-52H Stratofortress, след като ограниченията, наложени от договора за контрол на въоръженията с Русия по Новия СТАРТ, изтекоха без последващо споразумение.

„Сключването на Новия СТАРТ ни позволява да рационализираме фокуса си и да отделим повече ресурси за основната си мисия: осигуряване на безопасно, сигурно и ефективно ядрено възпиране... Този управляван преход повишава оперативната ни готовност и способността ни да отговорим на призива на нацията“, обяви говорител на командването.

B-52H в момента е най-широко използваният тип бомбардировач във ВВС, със 76 в експлоатация, от които само 46 в момента са способни да използват конвенционални боеприпаси. Новият СТАРТ наложи твърди ограничения върху общия брой разположени бомбардировачи, способни да носят ядрено оръжие, както и междуконтинентални балистични ракети, стратегически ядрени бойни глави и пускови установки, пише Military Watch Magazine.

B-52 е основно за доставка на ядрени оръжия, като по-новият бомбардировач B-2 Spirit е в експлоатация в малък брой, има ниска степен на наличност и липсват каквито и да било сравними възможности за доставка на оръжия извън зрителния обсег, докато неговите стелт функции се считат за все по-остарели. Междувременно флотилията от бомбардировачи B-1B няма възможност за доставка на ядрени оръжия, като по-голямата част от самолетите са изтеглени от експлоатация. Процесът на денуклеаризация на част от флотилията B-52 включваше „премахване на превключвателя за активиране на ядрения код и кутията за взаимосвързване, монтиране на плоча за инхибиране на превключвателя за активиране на код, премахване на съответните кабелни конектори и запечатване на съответните снопове кабели“, което е много осъществимо в обратен ред. Това обаче вероятно би накарало руските аерокосмически сили да увеличат по подобен начин собствения си флот от бомбардировачи с ядрено оръжие, като руските служители ясно заявиха, че няма да се откажат от ограниченията на Новия СТАРТ, освен ако САЩ не го направят първо.

Възможностите на B-52 са все по-остарели, като остаряващият му радар се счита за сравнително лесен за заглушаване, докато усилията за модернизиране на флотилията по програмата B-52J търпят значителни забавяния и превишаване на разходите. Самолетът е гръбнакът на американския флот от стратегически бомбардировачи от 60-те години на миналия век и след като изигра централна роля във войната във Виетнам, на него се разчита в голяма степен за бойни операции срещу Афганистан, Югославия, Либия и Ирак, наред с други цели. Осеммоторният самолет е използван за демонстрации на сила по целия свят, от Персийския залив, насочени към Иран, до Арктика, насочени към Русия, Южнокитайско море, насочено към Китай, и близо до Корейския полуостров, насочени към Северна Корея. Бомбардировачите наскоро бяха разположени за провеждане на множество демонстрации на сила в Карибите от средата на октомври 2025 г. като част от военното натрупване срещу Венецуела.

За разлика от Русия и Китай, които серийно произвеждат съответните бомбардировачи Ту-160 и H-6, Съединените щати не са произвеждали стратегически бомбардировач от приблизително четвърт век, след решението да се отмени 85% от производствената серия на B-2. Бомбардировачът B-21, който в момента се разработва като наследник на B-1B, B-2 и B-52, се сблъска със значителни забавяния в разработката и няма да има сравним обсег или способност за удар с крилати ракети с B-52, въпреки че ще се възползва от водещите в света стелт възможности. Имаше призиви за разширяване на планираното производство на B-21 до близо 300 самолета, като доклад на Института за аерокосмически изследвания „Мичъл“ към Военновъздушната академия на САЩ в началото на февруари подчертава, че дори 100-200 бомбардировача B-21 биха били недостатъчни, за да поддържат натиск в по-широк конфликт с противник на равностойно ниво като Китай. Сериозни проблеми с програмата за модернизация на B-52J повдигнаха възможността програмата да бъде лишена от финансиране, B-52 да бъде изваден от експлоатация предсрочно и средствата да бъдат пренасочени към програмата B-21.