Стратегически ход: САЩ транспортират мини реактор за първи път

Реакторът използва TRISO гориво, уранови зърна в керамични слоеве

Американските военни превозиха миниатюрен ядрен реактор за първи път, част от усилията на президента Тръмп за разполагане на ядрена енергия в Съединените щати.

Три транспортни самолета C-17 превозиха компоненти на ядрения реактор без гориво Valar Atomics Ward 250 от резервната военновъздушна база Марч, Калифорния, до военновъздушната база Хил, Юта, в неделя. Служители на Valar Atomics раздадоха черни шапки с надпис: „Направи ядрената енергия отново велика“.

Поддръжниците на технологията казват, че новите системи могат да доставят мегавати енергия безопасно и евтино, елиминирайки уязвимостите в доставките на гориво и осигурявайки надеждна, мащабируема енергия на отдалечени места, пише The Wall Street Journal. Но някои критици казват, че бързото проследяване от администрацията на Тръмп на неизпитаните проекти на реактори, построени от частни компании, може да създаде проблеми с безопасността.

“The first-ever airlift of a nuclear reactor and ancillary systems via C-17, opening a wide aperture for strategic nuclear deployment around the World”



Three C-17A Globemaster IIIs with the U.S. Air Force’s 62nd and 437th Airlift Wings participated in the transfer Sunday of… pic.twitter.com/3VfgGkXYQs — OSINTdefender (@sentdefender) February 16, 2026

Тръмп обеща да постави поне три усъвършенствани ядрени реактора „критично“ – работещи за всичките му ядрени системи – на американска земя до 4 юли.

„Енергията не е само икономически въпрос, макар че е такъв, тя е и въпрос на националната сигурност“, каза губернаторът на Юта Спенсър Кокс. „Америка не може да проектира свобода, ако нямаме надеждна разгръщаема мощност у дома и на терен.“

Полетът в неделя „ни доближава до разполагането на ядрена енергия, когато и където е най-необходима, за да дадем на бойците на нашата нация инструментите за победа“, каза Майкъл Дъфи, заместник-министър на отбраната по придобиванията и поддръжката.

🇺🇸 BREAKING: Next Gen Nuclear Reactor Airlifted to Utah by US Military



A C-17 delivered a cutting edge nuclear reactor from California to Utah’s San Rafael Energy Lab.



The test aims to explore how advanced nuclear power can keep military bases running and support remote defense… pic.twitter.com/YYHgIAHf4U — Defence Index (@Defence_Index) February 16, 2026

Valar Atomics, която финансира полета, ще тества Ward 250 в съоръжение близо до военновъздушната база Хил, според главния изпълнителен директор Исая Тейлър. Тестването ще започне при 250 киловата, а системата в крайна сметка ще е способна да генерира 5 мегавата, което е достатъчно за захранване на 5000 домакинства.

Реакторът използва TRISO гориво, уранови зърна в керамични слоеве, вместо уран. Той също така използва хелиев охлаждащ агент вместо вода.