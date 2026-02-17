Тръмп предупреди Иран за последствия, а Украйна - да бърза с преговорите

Американският президент Доналд Тръмп предупреди Техеран за "последствията от несключването на споразумение" на предвидените за тази седмица преговори между САЩ и Иран в Женева, предаде Франс прес.

"Ще участвам в тези преговори, непряко", заяви американският президент пред представители на медиите, на борда на президентския самолет "Еър форс уан", докато пътуваше към Вашингтон.

"Те искат да сключат споразумение (...) Не мисля, че искат да поемат последствията от несключването на споразумение", заяви Доналд Тръмп, визирайки иранските власти.

Президентът на САЩ добави, че Украйна трябва да преговаря и да сключи споразумение "бързо". Очаква се руските, украинските и американските преговарящи да започнат нов кръг от преговори в Женева днес.

"Украйна би трябвало да седне на масата за преговори и то бързо", подчерта президентът пред медиите по време на полета си към Вашингтон.

Той отбеляза също, че скоро ще се произнесе по евентуални нови доставки на оръжие за Тайван, тема, която дразни Пекин и която накара неотдавна китайския президент Си Цзинпин да му отправи предупреждение.

"Говорих с него за това. Имахме добър разговор и ще вземем решение много скоро", заяви Тръмп, който трябва да посети Китай през април.