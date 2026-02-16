Тръмп: Първо ме преследваха, сега аз съм ловецът

Още по темата: Официално: Тръмп и САЩ открито подкрепиха Орбан за изборите в Унгария 16.02.2026 15:12

Акаунтът на Белия дом в социалната мрежа X поздрави американския президент Доналд Тръмп за Деня на президента. Това е официален празник в Съединените щати, който се отбелязва ежегодно на третия понеделник на февруари.

Колажът изобразява Доналд Тръмп в списание Time със заглавие "Светът на Тръмп". Под него е надписът: "Бях преследван, сега аз съм ловецът".

Денят на президента (Presidents' Day) в САЩ е официален празник, който се чества в чест на рождения ден на първия президент на страната Джордж Вашингтон, чието лидерство поставя основите на Съединените щати преди близо 250 години.