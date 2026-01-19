Кирил Дмитриев се пошегува с уязвимостта на ЕС към американския газ

Сега ви липсва "Северен поток", а?

Специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев коментира с хумор стратегическата уязвимост на Европейския съюз към американските газови доставки на фона на обтегнатите отношения с Вашингтон.

"Хм, значи спирането на доставките на руски газ направи ЕС "стратегически уязвим"? Кой в ЕС е отговорен за подобно самопричинено стратегическо отслабване? Чувствайте се свободни да публикувате цитати от [председателя на Европейската комисия] Урсула [фон дер Лайен] и нейния талантлив екип относно руския газ по-долу. Сега ви липсва "Северен поток", а?", написа Дмитриев в публикация на английски език в социалната мрежа X.

Той отговори на публикация в Politico Europe, в която се посочва, че ЕС е на път да доставя близо половината от газа си от САЩ до края на десетилетието. В публикацията се отбелязва, че това създава сериозна стратегическа уязвимост за блока на фона на изключително обтегнатите отношения с Вашингтон, уточнява ТАСС.