МВнР на Русия: САЩ не са изпълнили решението за освобождаване на руските моряци от "Маринера"

Съединените щати все още не са изпълнили решението за освобождаване на двама руски моряци от задържания кораб "Маринера“. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров по време на пресконференция днес, съобщават руски медии.

"Руските моряци са двама. Бяхме уверени, всъщност, още същия ден или сутринта, че решението за освобождаването им е взето на най-високо ниво, но за съжаление през последните дни се оказа, че това решение не се изпълнява“, обясни Лавров.

Корабът, който е получил временно разрешение да плава под руски флаг, бе задържан от бреговата охрана на САЩ в Северния Атлантик на 7 януари. Няма официална информация за състава на екипажа му. Руското външно министерство заяви, че на борда на кораба е имало и руснаци.