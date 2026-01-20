Проблемите, пред които са изправени европейските страни, са следствие от политиката им в Украйна, заяви председателят на Държавната дума на Русия Вячеслав Володин.

"Всичко се върна в Европа като бумеранг. Всичко, което направиха незаконно в Украйна – превратът, после войната, която започнаха там – сега всички проблеми се върнаха, за да ги преследват", каза Володин на пленарното заседание.

Според него ситуацията само ще се влоши. "Ще се влоши, защото под ръководството на тези Макрон и неговите сътрудници, те няма да доведат европейските държави до нищо добро", добави председателят на Държавната дума.