"Газпром": Газовите хранилища в Европа вече са наполовина празни

Газпром отчете най-високите цени на газа в Германия от юни 2025 г.

Цените на газа в Германия за доставка през нощта са се повишили с 26% от началото на годината и са достигнали най-високите си нива от юни 2025 г., съобщи "Газпром".

"На фона на високите добиви на газ от подземните хранилища, цените на газа в Германия за доставка през нощта са се повишили с 26% от началото на годината и са достигнали най-високите си нива от юни 2025 г.", се казва в доклада.

Като цяло, подземните газови хранилища в Европа вече са наполовина празни, отбеляза "Газпром".

"Според Gas Infrastructure Europe (GIE), обемът на газ в европейските подземни газохранилища е спаднал до 49,8% към 18 януари. През 2025 г. това ниво е достигнато три седмици по-късно. Европа активно използва газ от хранилищата. Вече са изтеглени 33,8 милиарда кубически метра газ – повече от две трети (67,5%) от обема, инжектиран в подготовка за отоплителния сезон. Подземните хранилища в Холандия са спаднали до 35,4%, в Германия до 42,2%, а във Франция до 41,7%. На фона на високите добиви от подземните хранилища, цените на газа в Германия за доставка през нощта са се повишили с 26% от началото на годината, достигайки най-високите си нива от юни 2025 г.", написаха от "Газпром" в профила си в Telegram.