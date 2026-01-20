ZALA представи най-новата руска ракета-носител Lancet-E в Абу Даби

За разлика от традиционните пускови установки, монтирани на превозно средство, новата система позволява на екипаж от един човек да я разгърне и изстреля за по-малко от минута.

Руският разработчик на безпилотни летателни апарати ZALA представи пускова установка за разузнавателно-ударната система Lancet-E на изложението UMEX 2026 в Абу Даби. Тя позволява на екипаж от един човек да изстреля баржиращ боеприпас за по-малко от минута, съобщи компанията в своя Telegram канал.

"Новата пускова установка е проектирана да подобри драстично оперативната ефективност на най-мощния боеприпас от серията Lancet-E - Изделие 51E. За разлика от традиционните пускови установки, монтирани на превозно средство, тя позволява дори на екипаж от един човек да разгърне системата и да я изстреля за по-малко от минута", обяви разработчикът.

Според ZALA, пусковата установка не е необходимо да се разглобява или "евакуира" след изстрел, което води до безопасност на войските на място и мобилност на бойното поле.

"Новата еднократна пускова установка на ZALA вече е преминала успешно бойни изпитания и е в серийно производство", подчерта разработчикът, цитиран от ТАСС.