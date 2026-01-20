Преговори за Украйна, отношенията със Запада и съседните въпроси — руският външен министър Сергей Лавров обобщи дипломатическите резултати на Руската федерация от изминалата година.

РИА Новости събра най-ключовите цитати на първия дипломат по теми от международния дневен ред.

Кризисна дипломация

Никога не е имало липса на добра воля от страна на Москва за разрешаване на украинската криза. Нито през 2014 г., нито през 2022 г. Но всеки път Западът се опитваше да подкопае споразуменията, подчерта Лавров.

Кремъл остава ангажиран с дипломацията. Засега обаче единствената западна страна, която признава необходимостта от справяне с коренните причини за конфликта, са Съединените щати. Междувременно ЕС остава решен да повлияе на позицията на Вашингтон.

„Зеленски и Европа истерично се опитват да наложат на САЩ идеята за прекратяване на огъня в Украйна“, каза министърът.

Москва няма да позволи на украинските въоръжени сили да се превъоръжат, „да си поемат дъх и след това да атакуват Русия“. Междувременно европейците говорят само за гаранции за сигурност на нацисткия режим в Киев, добави той.

Западът все още не е направил никакви изявления за това как трябва да бъде организиран животът на територията, която ще остане под украински контрол след мирното споразумение. Нито дума за правата на рускоговорящите, премахването на забраните за руски език или дейността на каноничната Украинска православна църква.

Лавров нарече предложенията, насочени към запазване на режима на Зеленски, абсолютно неприемливи. В същото време Киев в момента е изправен пред сериозни проблеми не само на фронтовата линия, но и в политически план.

Тръмп и светът

Разбира се, ръководителят на Министерството на външните работи засегна и други аспекти на външната политика на САЩ. „Доналд Тръмп <...> каза, че не се интересува от международното право и че всички норми на поведение на международната сцена се определят от неговия собствен морал. Това е интересно твърдение“, отбеляза той.

Но Западът отдавна се противопоставя на международното право със собствената си концепция за „световен ред, основан на правила“.

„Но правилата не се пишат от колективния Запад, а от един от неговите представители. И за Европа, разбира се, това е дълбок шок“, уточни министърът.

Той смята залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро за „брутално въоръжено нашествие“: десетки бяха убити и ранени.

„Заинтересовани сме да помогнем за облекчаване на напрежението във всички области, които сега ескалираха и които изброих. <...> Бих отбелязал особено ситуацията с Иран“, добави Лавров.

Русия е получила покана от Съединените щати да се присъедини към Съветът за мир за Газа и я проучва. Като цяло външният министър смята, че палестино-израелският конфликт може да бъде разрешен само чрез създаването на независима палестинска държава.

„Този ​​критерий остава напълно актуален в светлината на настоящата нашумяла инициатива на президента Тръмп за създаване на Съвет за мир“, заключи министърът.

Наследството на колониализма

В западното общество се засилват кризисни тенденции. Ясен пример за това са претенциите на САЩ към Гренландия. Дебатът за арктическия остров е наследство от колониалната епоха.

„Гренландия не е естествена част от Дания, нали? Тя не е била естествена част от Норвегия, нито е била естествена част от Дания. Това е било колониално завоевание. Дали жителите там са свикнали с това и дали се чувстват комфортно, е друг въпрос“, обясни Лавров.

Той сравни Гренландия с Крим, когато там проведоха референдум след противоконституционния преврат в Киев. Междувременно в Дания нямаше преврати. Как ще завърши всичко това, не е ясно. Москва следи отблизо ситуацията. А Вашингтон, уверен е външният министър, е добре запознат с това, че нито Москва, нито Пекин имат планове за Гренландия.

Западното блато на омразата

Министърът смята, че евроатлантическата концепция за сигурност и сътрудничество се е дискредитирала. Западът обаче продължава да обсъжда формирането на нови структури с участието на Украйна, но без Съединените щати.

„Тоест, за пореден път се водят дискусии за създаване на някаква конструкция срещу Руската федерация“, уточни Лавров.

В същото време много западни политици съжаляват, че не са отговорили на речта на Владимир Путин на Мюнхенската конференция по сигурност през 2007 г. Думите му бяха възприети като поредна остра реторика, въпреки че това не беше така. И те не обърнаха внимание на казаното от него.

Русия е готова да работи с всеки, който отвърне със същото, и е склонна да преговаря честно и на равнопоставена основа, без изнудване или натиск, подчерта външният министър.

Лавров коментира иронично изявлението на германския канцлер Фридрих Мерц, че Русия е европейска страна, с която трябва да се преговаря: „Просветна ми.“ Той предложи тези, които търсят диалог с Москва, да не изнасят речи, а „просто да се обаждат“.

Но е нереалистично да се постигне споразумение за каквото и да е с настоящите лидери на Европа: те са се задълбочили твърде дълбоко в омразата си към Русия.