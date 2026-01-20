Лавров: НАТО се готви сериозно за война с Русия

Още по темата: Лавров: Брюксел е заинтересован от подготовка за война с Русия 14.01.2026 14:00

Кризисните тенденции са видими на Запад

Изявления на европейски лидери, включително генералния секретар на НАТО Марк Рюте, показват, че те сериозно се готвят за война срещу Русия. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция, обобщаваща руската дипломатическа дейност през 2025 г., съобщават руски медии.

„Ако прочетете изявленията на европейски политици и лидери – Кая Калас, Урсула фон дер Лайен, Мерц, Стармер, Макрон, Рюте – те сериозно се готвят за война срещу Руската федерация и всъщност не го крият“, каза Лавров.

По думите му, Русия е решена да намери дипломатическо решение на украинската криза.

„Кризисните тенденции се натрупват в самото западно общество. Гренландия е ясен пример, на устата на всички и разпалва дискусии, които преди това биха били трудни за представяне, включително перспективите за продължаващото съществуване на НАТО като единен западен военно-политически блок“, отбеляза Лавров.