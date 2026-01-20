Русия представя дрон „Геран-5“ – смесица от ирански дизайн и американски части

"Геран-5" се различава от предишните

Украйна твърди, че е открила най-малко девет американски части в новия руски атакуващ дрон Geran-5. ГУР изброи над дузина чуждестранни компоненти, включително някои от Китай и Германия, открити в дрона. Той беше открит в началото на януари по време на атака и се смята, че лети много по-бързо от предшествениците си.

Украинската разузнавателна агенция е идентифицирала над дузина американски и китайски електронни части, които според нея са били открити в нов руски дрон с реактивен двигател, пише Business Insider.

ГУР публикува новия си анализ на дрона, наречен Geran-5, в понеделник, като част от текущия си списък с ключови чуждестранни компоненти, използвани в руското оръжие или отбранителната промишленост.

Дирекцията за разузнаване публикува снимки на това, което според нея са останките от дрона, като заяви, че „Геран-5” е бил открит наскоро, след като е бил използван в атака в началото на януари.

С формата на традиционен самолет с фиксирани крила, "Геран-5" се различава от предишните "Геран", които са самолети с делта крила, моделирани по иранския дрон Shahed.

ГУР заяви миналата седмица, че „Геран-5” много прилича на иранския безпилотен летателен апарат Karrar, който от своя страна се смята, че е моделиран по много по-стария американски дрон за атака MQM-107 Streaker.

ГУР заяви, че дронът разполага и с по-мощен китайски турбореактивен двигател, който позволява на Geran-5 да лети с до 373 mph – много по-бързо от джет-задвижвания Geran-3, чиято скорост се оценява на 230 mph.

Три други части, включително мрежов радио модем, който се продава на цена 8100 долара, също са произведени в Китай, добави ГУР.

Една част от списъка – транзисторът на „Геран-5” – е немска.

Украйна често предупреждава, че военната производствена база на Русия успешно се измъква от международните санкции в мащаб, който ѝ позволява да произвежда богат арсенал с чуждестранни части. Киев отдавна се опитва да принуди международните фирми да въведат строги програми за надлежна проверка, за да предотвратят попадането на техните продукти на черния пазар.

Семейството дронове „Геран” са базирани на ирански проекти, но са модифицирани, за да бъдат произвеждани в Русия. Предишните „Геран” са вдъхновени от Shahed на Техеран и са толкова сходни, че често се считат за синоними.

По-ранните модели Geran сега са едно от основните оръжия на Русия срещу Украйна, като Кремъл произвежда толкова много, че може да си позволи да изстрелва хиляди атакуващи дронове месечно срещу украински градове.

Версиите на „Геран” с реактивни двигатели се използват по-рядко, въпреки че украинските доклади за използването на „Геран-3” стават все по-чести през последната година.