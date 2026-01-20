Нови безпилотни катери „Сириус-82“: Русия разширява присъствието си на река Днепър

Войната между Русия и Украйна остава в сложна патова ситуация, като руските сили не успяват да пробият решителната украинска отбрана. Докато голяма част от боевете са съсредоточени в ключови градове в Донецка област, тиха, но значима битка се води за няколко стратегически острова в река Днепър. В момента Украйна контролира тези острови, както и западния бряг на реката. Русия, която контролира източния бряг, се опитва да превземе островите, за да подкрепи атаките от другата страна на реката, включително усилията за превземане на Херсон. Както и на други места във войната, и двете страни се обръщат към технологиите, за да получат предимство. Наскоро публикувани видеоклипове от руската армия показват нова роботизирана лодка, „Сириус-82” Uncrewed Surface Vessel (USV). Въпреки че е относително проста, системата ще предостави значителна подкрепа на руските сили в борбата им за контрол над река Днепър и островите ѝ, съобщава Forbes.

„Сириус-82” е руски USV, който за първи път беше забелязан този месец да оперира в река Днепър. Въпреки че подробните технически спецификации не са били публично разкрити, в социалните медии се появиха няколко видеоклипа, показващи системата в употреба. Тези видеоклипове показват, че „Сириус-82” е компактен, с дължина около два метра, и е предназначен предимно за речни операции. Превозното средство изглежда се захранва с батерии, което предполага, че е проектирано за мисии с по-кратка продължителност, а не за продължителни патрули.

Едно видео показва „Сириус-82”, транспортиращ две YaRM закотвени речни мини, всяка с тегло около 13 килограма. Мините са поставени на палубата на кораба, която включва механични задвижващи механизми, които ги пускат във водата. Същото видео показва и руски войник, който подготвя „Сириус-82” за тази мисия. Дизайнът изглежда модулен, което позволява на кораба да превозва различни товари както на палубата, така и в кухина в корпуса.

Въпреки бързия напредък в роботиката както в Русия, така и в Украйна, „Сириус-82” изглежда има прост дизайн.

Публикуваните кадри показват, че системата се управлява дистанционно от оператор, който използва джойстик интерфейс, подобен на тези, използвани за FPV дронове, докато наблюдава видео на живо на лаптоп. Системата не изглежда да разполага с автономност, навигационни средства и сензорни комплекти, характерни за по-големите морски USV.

Публикуваните видеоклипове конкретно показват как „Сириус-82” се използва за поставяне на две речни мини YaRM в река Днепър. Тези мини от съветската епоха за плитки води са предназначени за вътрешни водни пътища и обикновено се закрепват точно под повърхността, където представляват значителна заплаха за малките лодки за презареждане и десантни съдове с плитък газ. Руските сили използват тези мини, за да атакуват и унищожават украински кораби за снабдяване, които се придвижват към островите. В същото време украинските сили са разположили подобни речни мини, за да забавят или да попречат на руските десантни кораби, които се опитват да пресекат реката или да се приближат до оспорваните позиции, превръщайки Днепър в силно оспорвана и опасна оперативна среда за малки кораби.

От тактическа гледна точка е логично Русия да използва USV за поставянето на тези мини за плитки води. Както и на сушата, поставянето на мини е по своята същност опасна задача, а речната среда предлага малко укритие или прикритие за екипажите, които управляват малки лодки. Русия вече започна да използва безпилотни наземни превозни средства за поставяне на мини на сушата, за да намали риска за персонала, и изглежда, че прилага същия подход и във водата.В допълнение към поставянето на мини, едно от публикуваните видеоклипове показва, че „Сириус-82” може да се използва и за разминиране. Видеото показва „Сириус-82”, използван като жертвена платформа, плаваща в украинска мина, за да разчисти проход, вероятно пред руска лодка с екипаж. Публикация в социалните медии, анализираща тази нова система, предлага по-усъвършенстван подход за разминиране със „Сириус-82”. Обичайна руска практика за разминиране в Днепър е хвърлянето на взривни заряди с забавени взриватели на редовни интервали в реката. Тези заряди потъват и детонират, задействайки близките мини в околността. Предвид способността си да разгръща боеприпаси от разстояние, „Сириус-82” би могъл лесно да изпълни тази задача.

Освен за атакуване на лодки, „Сириус-82” може да подпомага и нападения върху самите острови. Един пост посочва, че USV би могъл да се използва за медицинска евакуация на войници от островите, въпреки че платформата вероятно ще се нуждае от модернизация, за да може да поема по-тежки товари. Постът също така предполага, че Sirius-82 би могъл да се използва за доставка на провизии в подкрепа на силите, след като островът бъде превзет.

Тенденции и последици от системи като „Сириус-82”

Появата на системи като „Сириус-82” отразява по-широка тенденция към заместване на хората с роботизирани системи на бойното поле. И Русия, и Украйна са изправени пред нарастващи ограничения на персонала, причинени от 600-милен фронт, нарастващ брой жертви и продължаващи предизвикателства, свързани с мобилизацията. В резултат на това задачите, които преди се изпълняваха от войници и моряци, все повече се прехвърлят към безпилотни системи. Този преход е улеснен от бързите напредъци в технологията на въздушните дронове, която и двете страни са адаптирали и разширили по време на войната и сега прилагат в други области.

„Сириус-82” подчертава и друга важна тенденция в технологията на бойното поле. Въпреки бързия напредък в роботиката, включително по-голяма автономност и по-усъвършенствани сензори, „Сириус-82” изглежда донякъде примитивен. Вместо да отразява стремеж към най-модерни системи, той изглежда е бил специално създаден за този конкретен конфликт и набор от мисии. Без предварително публично оповестяване, системата вероятно е била разработена и внедрена бързо, за да отговори на спешна оперативна нужда. Вместо да дава приоритет на усъвършенстваната технология, Sirius-82 набляга на скоростта на разработване и незабавна полезност. Тази тенденция вероятно ще продължи, като и двете страни бързо внедряват специално разработени роботизирани системи, предназначени да решават конкретни проблеми на бойното поле.

„Сириус-82” илюстрира колко бързо може да бъде разработена относително проста безпилотна система, за да запълни критични пропуски на бойното поле. Компактна, еднократна и специално създадена за речни операции, системата позволява на Русия да оспори украинския контрол над островите в река Днепър. С продължаването на войната и засилването на натиска върху човешките ресурси, Русия и Украйна все повече ще се обръщат към специално създадени роботизирани системи, подобни на „Сириус-82”.