Тръмп потвърди поканата на Путин за "Съвета на мира"

"Той е поканен", заяви пред журналисти президентът на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че държавният глава на Руската федерация Владимир Путин е поканен да се присъедини към "Съвета на мира"

"Той е поканен", каза Тръмп пред репортери в понеделник.

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Путин е поканен да се присъедини към инициативата, ръководена от САЩ. "Да, наистина, президентът Путин също получи, по дипломатически канали, покана да се присъедини към този Съвет на мира. В момента разглеждаме всички подробности на това предложение, включително се надяваме на контакти с американската страна, за да изясним всички нюанси", уточни Песков.

Белият дом обяви сформирането на Съвета на мира в изявление в петък, заявявайки, че той ще "играе съществена роля в изпълнението" на 20-те точки от плана на Тръмп за трайно прекратяване на войната на Израел срещу Газа и възстановяване на анклава, както и "осигуряване на стратегически надзор, мобилизиране на международни ресурси и гарантиране на отчетност, докато Газа преминава от конфликт към мир и развитие", припомня Anadolu Agency.

САЩ също така създадоха Националния комитет за администриране на Газа (NCAG) за изпълнение на втората фаза от Всеобхватния план на Тръмп за прекратяване на конфликта в Газа, заедно с учредителен изпълнителен съвет и изпълнителен съвет на Газа в подкрепа на NCAG.