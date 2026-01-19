САЩ поканиха ЕС в Съвета за мир в Газа

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е получила покана да се присъедини към ръководения от САЩ „Съвет за мир“, насочен към прекратяване на конфликта в Газа, съобщи говорителят на Комисията Ануар Ел Ануни на брифинг в Брюксел.

По думите му, блокът е получил поканата и е готов да обсъди със САЩ и други партньори как може да допринесе за глобалните усилия за установяване на мир в Газа.

На въпрос дали Общността е готова да плати 1 млрд. долара такса, каквото изискване се поставя от президента Доналд Тръмп за постоянно присъствие, тя отговори:

„Разполагаме с уникален опит и многостранен набор от инструменти, способни да реагираме на ситуацията в Газа“, подчертавайки готовността на ЕС да действа в областта на сигурността, дипломатическите въпроси и хуманитарните въпроси.

Говорителят на ЕК Олоф Гил потвърди, че фон дер Лайен е получила поканата и е в тесен контакт с европейските лидери по геополитически въпроси. „Приоритет за нас е постигането на мир и искаме да допринесем за глобален план за прекратяване на конфликта в Газа“, каза Гил.

В петък Белият дом обяви сформирането на Съвета на мира, който да „играе съществена роля в изпълнението“ на 20 точки от плана му за трайно прекратяване на войната в Газа и възстановяване на анклава, както и да „осигурява стратегически надзор, мобилизира международни ресурси и гарантира отчетност, докато Газа преминава от конфликт към мир и развитие“.

САЩ също така сформираха Националния комитет за управление на Газа и Изпълнителен съвет. Съветът ще се ръководи от американския президент Доналд Тръмп, а българският дипломат Николай Младенов, който е член на изпълнителния съвет, ще служи като върховен представител за Газа.