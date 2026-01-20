Кая Калас: Нито заплахи, нито мита ще променят статута на Гренландия

Гренландия принадлежи на своя народ и нито заплахите, нито митата могат да променят това, заяви върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Кая Калас в изказване пред Европейския парламент в Страсбург.

Думите ѝ бяха в контекста на дебат в Европейския парламент относно реакцията на ЕС на изявленията на американския президент Доналд Тръмп за Гренландия.

„Суверенитетът не е търговски инструмент и не подлежи на продажба“, подчерта Калас, като добави, че Европейският съюз безусловно подкрепя Дания по въпросите на нейната териториална цялост и суверенитет. Според нея отговорът на ЕС трябва да бъде сдържан, ясен и единен.