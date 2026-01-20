Орбан: Унгария не може без петрол и газ от Русия

Това не е въпрос на вкус или желание

Унгария не може без петрол и газ от Русия, които остават най-евтините и надеждни енергийни източници. Това каза унгарският премиер Виктор Орбан заяви това, коментирайки плановете на опозицията да се откаже от руските енергийни доставки, ако спечелят парламентарните избори.

„Това не е въпрос на вкус или желание. Правим това, защото говорим за най-евтините и важни енергийни източници на Унгария. Без руски газ няма да има намаление на сметките за комунални услуги. Без руски петрол цените на бензина ще скочат драстично. Можем безкрайно да обсъждаме мистериозни технически решения, но това са фактите“, написа Орбан във Фейсбук.

По-рано бившият служител на транснационалната петролна и газова компания Shell, Ищван Капитани, който стана икономически съветник на опозиционната партия „Тиса“, заяви в интервю за телевизионния канал ATV, че Унгария трябва да се откаже от руските енергийни ресурси.

„Сега знаем защо е изпратен: да изпълни плановете, разработени в Брюксел“, отбеляза Орбан.

Унгарското правителство многократно е заявявало, че в момента не може да се справи без руски енергийни ресурси, но продължава да диверсифицира маршрутите и източниците си на доставки.

Парламентарните избори в Унгария, на които ще бъде сформирано ново правителство, са насрочени за 12 април. Партията Фидес - Унгарски граждански съюз на Орбан и нейните по-малки партньори, Християндемократите, се състезават срещу опозиционната партия Тиса, водена от бившия правителствен служител Петер Мадяр, който се ползва с подкрепата на ръководството на ЕС.