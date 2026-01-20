Атомната централа в "Чернобил" остана без външно електрозахранване

Новината потвръдиха от МААЕ

Чернобилската атомна електроцентрала в Украйна тази сутрин е останала напълно без външно електрозахранване след интензивни военни действия, съобщи Ройтерс, като се позова на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

По данни на агенцията няколко украински електрически подстанции, от ключово значение за ядрената безопасност, са били засегнати. Повреди са нанесени и по електропроводите, захранващи други атомни електроцентрали в страната, се посочва в изявление на МААЕ, публикувано в социалната мрежа Екс.