Геомагнитна буря удари Земята — най-мощната от 2003 година

Явлението може да доведе до видимост на Северното сияние, но представлява риск за спътниците и електропреносната мрежа.

Мощна слънчева буря започна да удря Земята вчера и може да причини смущения в електропреносните мрежи и сателитните системи, както и да предизвика зрелищно северно сияние.

Според Центъра за прогнозиране на космическото време на САЩ, мощното явление е причинило геомагнитна буря от ниво 4 по скала от 5 вчера, но ще загуби интензивност с напредването на деня, предава агенция ANSA.

Това е най-мощното явление от 2003 г. насам, когато "Хелоуинската буря" причини прекъсвания на електрозахранването в цели райони на Швеция и повреди енергийната инфраструктура в Южна Африка. Събития с такава интензивност са редки и са свързани със слънчевата активност.

Настоящата буря е предизвикана от силно слънчево изригване, което се случи в неделя, обясни центърът. Изхвърлените слънчеви частици нарушават магнитното поле на Земята, понякога причинявайки полярни сияния, но също така и смущения във високочестотните комуникации, проблеми със спътниците и пренапрежения в електропреносната мрежа. Полярните сияния, причинени от това явление, могат да бъдат видими дори на места, където обикновено не се появяват, като например Съединените щати.

Магнитното поле на Земята е нарушено

Магнитното поле на Земята е нарушено от скорошно слънчево изригване, коментира ден по-рано космонавтът на "Роскосмос" Сергей Куд-Сверчков, засне от станцията интензивното северно сияние, обхващащо Скандинавия и европейска Русия.

"Магнитното поле на Земята е нарушено от скорошното слънчево изригване, а Северното сияние става все по-интензивно и е ясно видимо от МКС", отбеляза той.

Сергей Куд-Сверчков публикува видеоклип с ускорена заснемане, в който седемминутен полет над Северна Европа и Европейска Русия е монтиран в едноминутен клип. Кадрите показват залеза над Норвегия, светлините на Санкт Петербург, Москва и други големи градове, над които танцуват зелените проблясъци на северното сияние.