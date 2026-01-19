Първата силна магнитна буря за 2026 г. удря Земята

В момента Земята е под влиянието на силна слънчева буря,след като мощно X-клас слънчево изригване изхвърли поток от високоенергийни частици в наша посока. Явлението е резултат от активността на слънчево петно 4341, което на 18 януари в 18:09 UTC произведе изригване от клас X1.9., съобщават от Meteo Balkans.

Ускорените протони от Слънцето вече „обстрелват“ земната магнитосфера, причинявайки временно смущение на радиокомуникациите в районите над Арктическия кръг. Това явление, известно като "polar cap absorption event", засяга най-вече авиацията, навигацията и радиовръзките на високи географски ширини.

Изригването е оказало влияние и върху атмосферата над Северна и Южна Америка. Най-силно засегната е Южна Америка, където радиозатъмнение на честоти под 10 MHz продължи повече от час.

Събитието е съпроводено и с коронално изхвърляне на маса (CME), насочено към Земята. Според моделите на NASA, CME-то се очаква да достигне нашата планета в ранните часове на 20 януари, като може да предизвика геомагнитни смущения и бурни явления в северните ширини.

Астрономите предупреждават, че макар явлението да е естествена част от слънчевата активност, то може временно да наруши радиокомуникациите и технологичните системи на Земята. За наблюдателите на северното сияние обаче бурята ще бъде шанс да видят по-ярки и интензивни светлинни ефекти в небето.