Русия разработи ваксина срещу ротавирус и си осигури пълен суверенитет във ваксинацията

Всички ваксини в националния календар за ваксинация са произведени в на Руската федерация

Русия е разработила ваксина срещу ротавирус, обяви ръководителят на "Роспотребнадзор" Анна Попова. "Ваксината се подготвя за пускане на пазара", каза тя по време на пленарно заседание на Съвета на федерацията.

Страната е изпълнила и целта, поставена от Владимир Путин: всички ваксини в националния календар за ваксинация са произведени в страната. Това означава, че Русия е осигурила суверенитет в областта на безопасността на ваксините и диагностиката, пише РИА Новости.

"През последните пет години напълно се освободихме от необходимостта да закупуваме каквито и да било тестови системи (от чужбина. – бел. ред.)", отбеляза Попова.

Учени от институтите на "Роспотребнадзор" са разработили ензими и база данни с консумативи, така че местните тестови системи не съдържат нищо вносно, добави тя.