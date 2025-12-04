Разработват ваксина срещу наркотика фентанил

Загиват хиляди американци на възраст от 18 до 45 г.

Спират дрогата в кръвта, преди да стигне до мозъка

Нищожно количество фентанил, еквивалентно на няколко песъчинки, е достатъчно, за да спре дишането на човек и да го убие. Синтетичният опиоид е без вкус, без мирис и невидим, когато се смеси с други вещества, а употребяващите наркотици често не осъзнават, ако е добавен в дрогата.

Ето защо биотехнологичният предприемач Колин Гейдж от САЩ решава да предпази хората от смъртоносните ефекти на наркотика и през 2023 г. става съосновател и главен изпълнителен директор на ARMR Sciences, за да разработи ваксина срещу фентанил. Сега компанията стартира изпитване, за да тества ваксината си върху хора за първи път. Целта: предотвратяване на смъртни случаи от предозиране.

Петдесет пъти по-мощен от хероина и 100 пъти по-мощен от морфина, фентанилът е одобрен за първи път от Агенцията по храните и лекарствата (FDA) през 1968 г. като интравенозно обезболяващо и анестетик.

Потенциалът му за злоупотреба е признат още тогава и клиницистите са можели да го получат само в комбинация със седативното дроперидол в съотношение 50:1 дроперидол към фентанил. Евтин за производство и изключително пристрастяващ, фентанил сега се среща в уличните наркотици и фалшивите хапчета, защото повишава тяхната ефикасност и намалява разходите. Лекарството е най-големият двигател на смъртните случаи от предозиране в Съединените щати и водещата причина за смърт сред хиляди американци на възраст между 18 и 45 години.

Ваксина като тази, която ARMR Sciences разработва, ще се прилага още преди човек да се сблъска с наркотика. Гейдж я оприличава на бронежилетка или броня - откъдето идва и името на компанията. (Преди това тя е била регистрирана като Ovax, но е променила името си през януари.) “Това е нещо, което би могло напълно да промени парадигмата за това как се справяме с предозирането, защото не изисква някой да носи лечението върху себе си”, казва Гейдж.

Опиоидните ваксини първоначално са предложени през 70-те години на миналия век, но след като ранните опити за хероинови ваксини се провалят, голяма част от изследванията са изоставени. Съвременната опиоидна епидемия доведе до възраждане на интереса, с подкрепата на правителството на САЩ.

Експерименталната ваксина на ARMR е предназначена да неутрализира фентанила в кръвния поток, преди той да достигне до мозъка. Предпазването на мозъка от фентанил би предотвратило дихателната недостатъчност, която е свързана с предозиране и причинява смърт, както и еуфоричното опиянение, което хората изпитват, докато приемат фентанил.

Ако ваксиниран човек се сблъска с фентанил, антителата в кръвта ще се свържат с лекарството и ще му попречат да достигне до мозъка. Обикновено молекулите на фентанила могат лесно да преминават през кръвно-мозъчната бариера, отчасти поради малкия си размер. Но молекулите фентанил, към които са прикрепени антитела, биха били твърде големи, за да преминат. Резултатът? Няма предозиране. Свързаните с антителата молекули фентанил в крайна сметка биха били отделени с урината.