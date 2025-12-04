Пълната суперлуна през декември е последната за годината, eто какво трябва да знаете

Още по темата: Суперлуна ни държи будни 03.12.2017 21:19

Луната ще изглежда пълна и петък вечер

Погледнете високо в небето тази седмица, за да видите последната суперлуна за годината.

Пълната суперлуна през декември, наричана още студена луна, ще бъде в най-пълния си вид около 18:14 ч. източно време в четвъртък, според EarthSky.

„В четвъртък луната ще изгрее точно по залез слънце и затова ще бъде пълна, защото ще бъде точно срещу слънцето на небето“, каза Ноа Петро, научен сътрудник по проекта Artemis III на НАСА, чиято цел е да изпрати астронавти близо до южния полюс на Луната през 2027 г.

Луната ще изглежда пълна и петък вечер, пише CNN.

Това ще бъде последната от трите последователни суперлуни тази година. Суперлуна се случва, когато Луната достигне перигей, или най-близката точка до нашата планета, което я прави да изглежда по-голяма и по-пълна.

Наименованието „студена луна“ показва, че това е пълнолунието, най-близко до зимното слънцестоене,

най-късият ден в годината в северното полукълбо. Слънцестоенето, което ще настъпи на 21 декември, бележи началото на зимата в полукълбото .

Коренните племена имат различни имена за пълната луна през декември. Например, народът чероки я нарича „снежна луна“, а племето абенаки я нарича „луна, която прави зимата“.

Пълнолунието през декември настъпва близо до годишнините от историческите мисии „Аполо 8“ и „Аполо 17“.

„Аполо 8“ стартира на 21 декември 1968 г. и изпрати екипаж от трима астронавти в лунна орбита. Астронавтите споделиха специално празнично послание от космоса на Бъдни вечер. „Аполо 17“, която стартира на 7 декември 1972 г., бележи последния път, когато астронавти кацнаха на лунната повърхност.

Пълнолунието през декември настъпва и преди изстрелването на Артемида II, което се очаква да се състои между февруари и април 2026 г. и ще изпрати екипаж от четирима астронавти на 10-дневно пътуване около Луната.