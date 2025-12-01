Oxford обяви дума на годината - Ето какво значи

Все по-често усещате раздразнение, докато скролвате в социалните мрежи? Значи вероятно сте попаднали на rage bait – терминът, който Oxford University Press избра за „дума на 2025 година“.

Според издателите на Oxford English Dictionary употребата на израза се е утроила през последната година. Rage bait описва онлайн съдържание, създадено умишлено да провокира гняв, възмущение и силни негативни реакции, за да генерира по-голям трафик и ангажираност. Ако clickbait разчита на подвеждащи заглавия, rage bait целенасочено играе с емоциите на потребителя.

Другите номинирани думи:

- Aura farming – изграждане на „магнетичен“ или мистичен публичен образ чрез подбрано поведение и комуникация.

- Biohack – опити за подобряване на физическо или психично състояние чрез хранене, добавки, спорт или технологии.

Победителят е определен след публично гласуване и експертна оценка.

Президентът на Oxford Languages Каспер Гратвол посочва, че бързото навлизане на термина показва осъзнаването на манипулативните похвати в социалните мрежи. Според него новата тенденция е логично продължение на темите за дигиталната умора – миналогодишната дума беше brain rot, описваща менталното изтощение от безцелно скролване.

Други „думи на годината“

- Cambridge Dictionary избра parasocial – едностранната „връзка“, която потребителите чувстват с известни личности, с които нямат реален контакт. Пример – фенският интерес към отношенията на Тейлър Суифт и Травис Келси.

- Collins Dictionary определи за своя дума на годината vibe coding – създаване на приложения чрез текстови описания към AI, вместо чрез писане на код.