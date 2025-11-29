Човешкото съзнание идва от по-висше измерение, твърди учен, което означава, че може да надхвърли физическия свят

Вие живеете в триизмерен свят. Всички ние живеем. Можете да се движите наляво, надясно, напред, назад, нагоре и надолу. Сега си представете същество, което може да се появява и излиза от вашата реалност, сякаш натиска бутон, като най-блестящия майстор на илюзиите. Освободено от физическите ограничения на нашия свят, това същество вече може да пътува мигновено през огромни разстояния в пространството, през скрити измерения , които някои вярват, че се намират отвъд нашето възприятие, пише Popular Mechanics.

Но какво ще стане, ако и вие сте свързани по подобен начин с тези по-висши измерения? Ами ако друга дума за въпросното отвъдно същество е „ съзнание “ – включително и вашето собствено?

Въпреки вековете на научни изследвания, природата на съзнанието остава загадка. Теориите, които обясняват феномена, изобилстват, вариращи от невронни мрежи в мозъка до сложни алгоритми на познание, но никоя не е уловила окончателно неговата същност. Майкъл Правица, доктор по философия, професор по физика в Университета на Невада, Лас Вегас, смята, че трябва да търсим скрити измерения, за да обясним съзнанието. Според него съзнанието има способността да надхвърля физическия свят в моменти на повишена осъзнатост. Неговата концепция е свързана с теорията за хиперизмерността или идеята, че нашата вселена не е съставена само от трите измерения, които възприемаме. Вместо това, вселената може всъщност да е част от много по-голяма връзка със скрити измерения, предполага Правица.

Ако тази спорна теория се окаже вярна, ще трябва да приемем не само, че някои същества може да живеят извън физическия свят, свободни от ограниченията на пространството и времето, но и че нашето съзнание може да има подобен капацитет, твърди Правица.

Православен християнин с докторска степен от Харвард, Правица е открил, че хиперизмерността е уникален начин да свърже научния си опит с религиозните си вярвания. Поради тази причина той е на границата на традиционното научно мислене, като довежда по-широко приетите идеи до крайности като начин за разсъждение по сложни теми. Правица вярва, че хиперизмерността е много по-позната концепция, отколкото си мислим. Например, той твърди, че Исус може да е хиперизмерно същество – и не единственото.

„Според Библията, Исус се възнесъл на небето 40 дни след като бил на Земята. Как да се възнесеш на небето, ако си четириизмерно същество?“, пита Правица в интервю от 2024 г.

Но ако сте хиперизмерен, е много лесно да пътувате от познатия ни свят до небето, което може да бъде свят с по-висши или безкрайни измерения, казва той.

Правица предполага, че всички ние бихме могли да взаимодействаме с по-висши измерения, когато ангажираме мозъка си по определени начини, например докато създаваме изкуство, практикуваме наука, размишляваме върху големи философски въпроси или пътуваме до всякакви далечни места в сънищата си. В тези моменти нашето съзнание пробива завесата на физическия свят и се синхронизира с по-висши измерения, които в замяна го заливат с потоци от творчество, твърди Правица. „Самият факт, че можем да си представим по-висши измерения от четири в ума си, в рамките на нашата математика, е дар... това е нещо, което надхвърля биологията“, казва той.

Тази идея за взаимодействие на съзнанието с по-висши измерения е свързана с някои от най-модерните теории във физиката, като теорията на струните. Тя гласи, че всичко във Вселената – от най-малките частици до силите, които ги свързват – е изградено от малки, вибриращи струни. Вибрациите на тези струни в множество, невидими измерения пораждат всички различни частици и сили, които наблюдаваме.

„Теорията на струните е по същество теория за хиперразмерността“, казва Правица. „Тя разглежда как е устроена Вселената в субквантов мащаб.“

Хиперизмерността може също да помогне за обяснение на кривината на пространство-времето, как пространството и времето се изкривяват около масивни обекти като звезди или планети и причиняват гравитация. „Ако пространство-времето не е плоско, а е извито, тогава би могло да се твърди, че тази кривина някак си идва от по-висше измерение“, казва Правица.

Въпреки че физиците обикновено приемат тези теории за по-висши измерения, не всеки е съгласен с идеите на Правица, свързващи хиперизмерността със съзнанието. Те дори могат да бъдат считани за еретични в научната общност или за reductio ad absurdum , латински логически аргумент, означаващ „свеждане до абсурд“.

Гледната точка на Правица предполага богословска перспектива за „Бог на пропуските“, „където пропуските в научните знания се приписват на божествена намеса, вместо да се разглеждат като възможности за по-нататъшно проучване и разбиране“, казва д-р Стивън Холър, доцент по физика в университета Фордъм в Ню Йорк.

„Това е лош механизъм за обяснение, който може би задушава любознателността, необходима задобра наука, и учи, че не е добре да се казва „Не знам“, казва Холър в интервю от 2024 г.

Признаването на невежеството за нещо е възможност, а не цел. Трябва също да вземете предвид компромисите, свързани с пренебрегването на реалността.

Начинът, по който науката запълва празнините в знанията ни, е очевиден в начина, по който хората в крайна сметка са разбрали как работи нашата слънчева система, обяснява Холър. Някога хората са разчитали на геоцентричния модел, за да обяснят света – древно вярване, че Земята е в центъра на Вселената. В борбата да формират наблюдателен модел от тази идея, астрономите се обърнали към епицикла – модел, който добавя малки кръгови орбити (епицикли) към по-големите кръгови орбити на планетите около Земята – за да обяснят ретроградното движение и видимото разстояние. Епициклите обаче направили геоцентричния модел по-сложен, забавяйки приемането на по-точния хелиоцентричен модел, който познаваме днес.

„Цената беше сложно отклонение от реалността“, казва Холър. „Хубаво е да се мисли за хиперизмерно пространство, а напредъкът в математиката е дошъл от разбирането на взаимодействието между измеренията, но съществуват ли те наистина или са съвременни епицикли?“

Този скептицизъм се простира до идеята, че способността ни за новаторско мислене се дължи на хиперизмерността. „Не познавам никого, който може да визуализира обект с повече от три пространствени измерения“, казва Холър. Математическите операции, които извършваме върху обекти, притежаващи повече от три пространствени измерения, са алгоритмични. Това означава, че операция върху четвърто пространствено измерение се извършва по същия начин, както операция, извършена върху едно-, дву- или триизмерен обект, казва Холър.

„Правилата остават същите“, казва той. „Нашите визуализации на такива обекти са проекции в триизмерно пространство, подобно на това как куб, проектиран в две измерения, е квадрат.“

Въпреки че Холър се определя като нерелигиозен и атеист, той признава, че духовните вярвания, които са в съответствие с установените физически принципи, могат да укрепят както вярата, така и науката.

Въпреки това той казва, че „хиперизмерността граничи с научна фантастика“.