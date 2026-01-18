Пушачи спират цигарите чрез мобилни приложения

Проучване на учени в Пекин показва работят ли новите методи

Пушачите, които са използвали приложение за отказване от тютюнопушене, са били 2,9 пъти по-склонни да отхвърлят вредния навик за постоянно в сравнение с тези, които не са използвали такова приложение, показва проучване, публикувано в Evidence-Based Medicine и цитирано от портала Scinexx.de.

Известно е, че тютюнопушенето вреди както на тялото, така и на психиката. Въпреки това много пушачи трудно се освобождават от този навик. През последните години се появиха различни приложения за смартфони, предназначени да подпомагат процеса на отказване. Тези дигитални инструменти информират, напомнят и разсейват потребителите, като в крайна сметка целят да променят поведението и да контролират желанието за пушене. Приложенията се основават както на класически психологически модели, така и на по-модерни техники като когнитивно-поведенческа терапия, терапия за приемане и ангажираност и обучение за осъзнатост.

Но колко ефективни са всъщност приложенията за отказване от тютюнопушене и кой подход е най-обещаващ?

Екип, ръководен от Шуилян Чу от Столичния медицински университет в Пекин, решава да синтезира наличните данни по въпроса. Изследователите използват 31 проучвания, публикувани между 2018 и 2025 г., като основа за мета-анализ. В тях участват около 12 000 души на възраст над 15 години, които са се опитвали да се откажат от тютюнопушенето.

Чу и колегите му оценяват ефективността на различните приложения според това колко успешно са помогнали на потребителите да се откажат от тютюнопушенето и дали са успели да поддържат дългосрочно въздържание. Дългосрочното въздържание е определено като шест месеца непрекъснато без цигари. Изследователите сравняват потребители на поведенчески приложения с тези, които не са използвали такива инструменти, както и с хората, прибягвали до традиционни методи като заместителна никотинова терапия или консултация със специалист.

Сравнителният анализ показва, че хората, използвали приложение за отказване от тютюнопушене, са 2,9 пъти по-склонни да останат непушачи след шест месеца в сравнение с тези, които не са използвали такова приложение. Резултатите потвърждават, че дигиталните инструменти действително подпомагат отказването от вредния навик. Друго предимство на приложенията е, че те не изискват наблюдение или консултация с професионален персонал и не се нуждаят от специализирано клинично оборудване.