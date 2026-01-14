Престоят в космоса променя мозъците на астронавтите

Ново проучване разкри, че космическите полети не оставят мозъка на астронавтите непроменен – той променя позицията и формата си по време на престоя в орбита. Според изследването, публикувано в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences и цитирано от Sky News, след космически полет мозъкът се измества „нагоре и назад“ в черепа, като най-големи промени се наблюдават в сетивните и двигателните области.

Изследователите са анализирали ЯМР сканирания на 26 астронавти преди и след космическите им мисии. Резултатите са сравнени с данни от 24 цивилни участници на Земята, които са били подложени на „дълготраен покой в леглото с наклон на главата надолу“.

„Налице са регионални и нелинейни странични деформации, които се различават между горната и долната част на мозъка“, се казва в проучването. Въпреки че по-голямата част от деформациите се възстановяват в рамките на шест месеца след полета, някои промени остават.

Рейчъл Сайдлър, професор по приложна физиология и кинезиология в Университета на Флорида и съавтор на изследването, коментира пред NBC: „Трябва да разберем тези промени и техните ефекти, за да осигурим безопасността и здравето на астронавтите и да защитим тяхното дълголетие.“

Учените отбелязаха, че подобни промени се наблюдават и при цивилни участници, но при астронавтите мозъкът се измества значително повече нагоре. Продължителността на престоя в Космоса оказва ключово влияние – най-големи промени са установени при хора, прекарали около година в орбита.

„При хората, които прекараха само две седмици, също имаше видими промени, но времето в космоса изглежда е решаващият фактор“, допълни Сайдлър.