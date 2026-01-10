Защо котките следват стопаните си навсякъде? Експертите разкриват неочаквани причини

Ако имате котка и забележите, че тя ви следва навсякъде, не е нужно да се притеснявате. Котките следват стопаните си по много причини: за да привлекат внимание, да се оплачат от проблем, да покажат безусловната си любов или да им кажат, че са гладни, пише Newsweek.

„Вашата котка може да живее безгрижно у дома, но вътре в нея сърце бие, спомняйки си за своите предци ловци, които са дебнали плячката си – т.е. вечеря – в дивата природа. В реалния живот котката ви ви разпознава като основен източник на храна, което обяснява защо сте щастливият обект на нейното тайно внимание. И те нямат проблем да съобщят, че обслужването в любимия им ресторант е по-бавно, отколкото биха искали“, отбелязва статията.

Естественият ритъм на хранене за котките е пет малки хранения през деня, но повечето домашни котки са принудени да следват човешки график за хранене, което не е естествено за тях от поведенческа и психологическа гледна точка.

„Ето защо някои котки се опитват да научат стопаните си да се събуждат по-рано, за да ги хранят, като им хапят пръстите на краката в леглото или сядат върху тях и им мяукат в лицето. Те са разочаровани, че естествените им хранителни навици не се зачитат и няма да се поколебаят да се появят навсякъде и по всяко време, за да ви уведомят“, посочва изданието.

Тя иска вниманието ти.

Може да е нещо толкова просто, като например играчка, залепена под дивана. Тъй като котките са много интелигентни и упорити животни, те могат да прибегнат до различни действия, за да привлекат вниманието ви, като например: дърпа те с лапа; хвърляне на предмети от маси, дивани или плотове; кражба или игра с предмети, особено с тези, които използвате в момента; мяукане; скачайте, за да достигнете нивото си; да се въздържат от ухапвания (обикновено не силна, а лека).

Котките може да са болни или да изпитват болка

Ако котката ви започне да изисква повече внимание или поведението ѝ се е променило, трябва да я заведете на ветеринар. Внезапните промени в поведението могат да бъдат признак на сериозно заболяване.

Котките могат да бъдат стресирани или тревожни

Котките обичат установена рутина и нарушаването ѝ може да ги направи тревожни. Някои тревожни котки се крият, докато стресът отшуми, докато други търсят любимия си човек - вас.

Те са отегчени.

Въпреки че котките обичат да спят дълги периоди от време, те все пак имат изблици на енергия през деня. Затова котките не се интересуват какво правите; те ще ви зяпат, докато не ги забележите.

Котките са териториални

Вашата котка може да усети, че се нуждаете от надзор, когато се разхождате из къщата или просто стоите вътре.

Котките са привързани към теб

Вашата котка може да ви възприема като приятел или болногледач, така че тя иска да участва във всичко, което правите, дори ако става въпрос само за ходене до тоалетната.

Котките се тревожат за теб

Много котки винаги могат да бъдат близо до стопаните си, особено когато са болни или разстроени от нещо.

„Вашата котка може да разбере кога имате нужда от малко допълнително успокоение и може да остане близо, за да се увери, че сте добре. Няма нищо по-успокояващо, когато се чувствате тъжни, отколкото да лежите в леглото с пухкав приятел, който мърка и се гушка до вас“, посочва изданието.

Котките са любопитни същества

Котките са естествено любопитни същества и искат да знаят какво се случва около тях. Така че, ако се движите, те вероятно ще си помислят, че правите нещо забавно или интересно, пише УНИАН.