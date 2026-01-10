Вирусите, древният враг: Добре познат микроб може да се превърне в най-голямата заплаха през 2026 г.

Светът навлиза все по-дълбоко в „ерата на вирусите“. Промените в климата, предизвикани от човека, бързият растеж на населението и глобалната мобилност увеличават риска от нови - или повтарящи се - епидемии. Дори отдавна познати вируси показват нова сила, пише Newsweek.

Начело в списъка със заплахи за 2026 г. е един стар познат: грип А. Според американския специалист по инфекциозни болести Патрик Джаксън, ние вече сме „на прага на пандемия“.

Особено обезпокоителен е щамът H5N1 на птичия грип, който сега се разпространява сред кравите в САЩ – и се смята, че вече е преминал няколко пъти към хората. Предаването от човек на човек би било опасната следваща стъпка.

Маймунската шарка (преди известна като маймунска шарка) също остава проблем.

След глобалната епидемия през 2022 г. вирусът Clade II се е установил в над 100 страни, като основният симптом е болезнен обрив.

По-малко известен, но изключително опасен е вирусът Оропоуш, предаван от малки комари. Той причинява треска, главоболие и мускулни болки и се разпространява все по-често в Южна и Централна Америка. Съобщавани са случаи и в САЩ - особено при завръщащи се пътници.

Чикунгуня, морбили и ХИВ се „завръщат със сила“

Но това не е всичко: Чикунгуня също се разпространява - ваксинацията може да бъде полезна. Морбили също се завръща опасно, главно поради намаляващите нива на ваксинация.

ХИВ също заплашва да се появи отново в някои региони – поради съкращения в програмите за помощ.

Причините са сложни - от нарушени екосистеми до глобални модели на пътуване. Едно е ясно: климатичната криза действа като ускорител. А ние искахме да се защитим чрез ваксинации и повишаване на осведомеността.