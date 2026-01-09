Често срещани химикали увреждат полезните чревни бактерии

Хората влизат в контакт с много от тези химикали всеки ден

Десетки широко използвани химикали могат да навредят на полезните чревни бактерии, разкрива ново мащабно проучване. Много от тези съставки, открити в пестициди и ежедневни промишлени продукти, не са смятани за влияещи върху живите организми.

В лабораторни тестове, изследователи от университета в Кеймбридж в Обединеното кралство идентифицираха 168 химикала , които инхибират растежа на здравите чревни бактерии, потенциално нарушавайки баланса на микробиома. Тези вещества забавят или спират растежа на микроби, които играят важна роля за поддържането на цялостното здраве, пише Science Daily.

Хората са изложени на много от тези химикали всеки ден, чрез храната, питейната вода и околната среда. Досега никой не е предполагал, че те ще засегнат чревните бактерии.

Химикали и антибиотична резистентност

Когато чревните бактерии са изложени на тези химически замърсители, някои променят начина си на функциониране, за да оцелеят. В някои случаи тази адаптация прави бактериите резистентни и към антибиотици като ципрофлоксацин. Ако подобни промени настъпят в човешкото тяло, инфекциите биха могли да станат по-трудни за лечение. Проучването, ръководено от изследователи от университета в Кеймбридж, включва тестване на 1076 различни химически замърсителя върху 22 вида чревни бактерии в лабораторни условия.

Химикалите, за които е доказано, че вредят на чревните бактерии, включват пестициди като хербициди и инсектициди, често използвани в селското стопанство, както и промишлени химикали, използвани в пластмасите и забавителите на горенето.

Човешкият чревен микробиом съдържа приблизително 4500 различни вида бактерии , които помагат на тялото да функционира правилно. Когато тази деликатна система е нарушена, това може да допринесе за здравословни проблеми, като храносмилателни проблеми, затлъстяване, отслабена имунна система и психични проблеми.

Защо настоящите тестове за химическа безопасност пренебрегват микробиома

Настоящите оценки за безопасност на химикалите обикновено не вземат предвид чревния микробиом, тъй като химикалите са предназначени да бъдат насочени към специфични организми или процеси, например инсектициди за насекоми.

Използвайки данни от своите експерименти, изследователите разработиха модел за машинно обучение, за да предскажат дали промишлените химикали – вече използвани или в процес на разработка – е вероятно да навредят на чревните бактерии при човека. Констатациите и моделът бяха публикувани в списанието Nature Microbiology.

„Истинската стойност на това мащабно проучване е, че сега разполагаме с данни, за да предскажем ефектите на новите химикали, с цел свят, в който новите химикали са проектирани да бъдат безопасни“, каза водещият автор на изследването Киран Патил.

Има ограничени доказателства за това как химикалите от околната среда влияят пряко върху микробиома и човешкото здраве. Изследователите смятат, че чревните бактерии често са изложени на много от тестваните химикали, но точните количества, които достигат до храносмилателната система, остават неясни. За да се разберат по-добре рисковете, бъдещите проучвания трябва да проследяват излагането на химикали в цялото тяло.

Междувременно те препоръчаха гражданите да предприемат стъпки, за да избегнат излагането на тези вещества, например да избягват пестициди у дома и да мият плодовете и зеленчуците преди консумация.