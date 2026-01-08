Над 12 000 светкавици над Югоизточна Европа тази нощ, повечето паднаха у нас (ВИДЕО)

Над 12 000 светкавици бяха регистрирани в Югоизточна Европа между полунощ и ранните часове на утрото, като по-голямата част от тях паднаха на територията на България.

Движението на студен атмосферния фронт предизвика мощни гръмотевични процеси, особено в планинските райони на Западна България, както и в много части на Източна България. Най-интензивни явления бяха наблюдавани по Черноморието.

Гръмотевичните бури обикновено се съпътстват от кратки, но силни дъждове, бурен вятър и понякога градушка. Подобни явления са регистрирани и в нощта срещу 8 януари в някои източни райони на страната.